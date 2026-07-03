합수본, 선관위 관계자 연일 소환…'투표박스 폐기'도 수사

▲ 투표지 합수본, 선관위 관계자 12명 압수수색

'투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위해 출범한 검경 합동수사본부가 선거관리위원회 관계자들에 대한 조사를 연일 이어가고 있습니다.합수본은 오늘 (3일) 송파구 선관위 선거담당관과 선관위원 2명, 송파구 자치행정과 선거대책반 관계자 1명 등을 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.합수본은 이들을 상대로 용지 부족 상황을 보고받은 선관위 관계자들이 어떤 경로로 이를 내부에 보고하고 관련 지시를 받았는지 파악할 방침입니다.합수본은 또 투표용지 박스 훼손 사태 관련 수사를 위해 송파구 선관위 관계자 1명도 불러 조사합니다.앞서 서울동부지법은 투표용지 부족 사태 관련 증거물 확보를 위해 지난달 10일 잠실7동 제2투표소를 현장검증 했지만, 확보 대상이었던 투표용지 상자는 이미 사라진 상태였습니다.선관위 관계자는 법원의 증거보전 대상 목록을 전달받기 전 상자를 폐기했다고 설명했습니다.합수본은 선관위 관계자를 상대로 투표 박스 폐기를 결정한 시점과 경위 등을 파악할 방침입니다.(사진=연합뉴스)