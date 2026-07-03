[자막뉴스] "스벅 가야지" 배재고 광주 찾아…5·18 묘지 함께 참배

고교 야구 경기 도중 518 관련 부적절한 응원 구호를 외친 서울 배재고등학교 야구부 학생들이 오는 6일 광주제일고를 찾아 사과합니다.



지난달 29일 고교 야구 경기 도중 배재고 야구부 학생들이 광주제일고를 향해 '스타벅스 가야지' 등 응원 구호를 외친 지 일주일 만입니다.



해당 구호는 최근 스타벅스 코리아가 5·18민주화운동 기념일에 맞춰 진행한 탱크데이 홍보 행사와 관련해 불거진 논란을 연상시킨다는 지적을 받았습니다.



광주일고는 오는 6일 오후 3시 배재고 야구부 학생 선수와 지도자, 학부모와 교직원 등 80여 명의 사과 방문을 받기로 했다고 밝혔습니다.



광주일고 측은 "기말고사 등 학생들 시험 일정과 야구부 학생들의 심리적 안정, 학사 운영 상황 등을 고려해 배재고의 사과 방문을 허용하기로 했다"며 "잘못을 반성하고 화해하는 모습이 필요하다는 측면에서 사과를 받아들이기로 했다"고 밝혔습니다.



그러면서 "잘못을 반성하고 새롭게 시작하기 위해서 5·18 민주 묘지를 함께 참배하기로 했다"고 덧붙였습니다.



이에 따라 두 학교의 야구부 학생들과 지도자, 학부모 등은 광주일고 강당에서 30분가량 사과와 화해의 시간을 가진 뒤 국립 5·18민주묘지를 함께 참배할 계획입니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)