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"판정 아쉬워" 고개 숙인 모드리치의 탄식… 경기 후 호날두가 인터뷰에서 건넨 한마디

작성 2026.07.03 17:42 조회수
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3일(한국시간), 2026 북중미 월드컵 32강전 포르투갈과 크로아티아의 경기에서 포르투갈이 후반 추가시간에 나온 곤살루 하무스의 극적인 역전골에 힘입어 2대 1 짜릿한 역전승을 거두며 16강 진출을 확정 지었습니다.

'라스트 댄스'를 앞둔 '1985년생 동갑내기 전설' 호날두와 모드리치의 맞대결로 이목을 끌었던 이번 경기는 포르투갈의 역전골 이후 크로아티아가 곧바로 극장 동점골을 터트렸으나, VAR 끝에 오프사이드로 취소되는 장면이 나오기도 했는데요. 경기 후 호날두와 모드리치의 인터뷰를 〈스포츠머그〉에서 전해드립니다.

(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)  
 
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