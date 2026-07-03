한 총리, 홍수 대응 체계 점검…"평년 아닌 최악 기준 대비해야"

▲ 한성숙 국무총리가 3일 서울 서초구 한강홍수통제소 상황실을 방문, 여름철 홍수 대책을 보고받고 있다.

한성숙 국무총리는 전국적인 장마를 앞둔 오늘(3일) "평년이 아닌 최악의 상황을 기준으로 대비해야 한다"고 강조했습니다.한 총리는 오늘(3일) 오전 민방위복 차림으로 한강홍수통제소 상황실을 찾아 홍수 대응 체계를 점검하고 이같이 말했습니다.한 총리는 "기후 위기 시대에는 과거의 경험이나 데이터가 맞지 않을 때가 있다"며 "이것이 미래를 보장하지 않기 때문에 재난 대응은 모자란 것보다 지나치게 준비하는 게 낫다"고 했습니다.이어 "하나의 정부로 움직여야 한다. 홍수는 예보와 댐 운영, 현장 통제와 대피가 유기적으로 맞물려야 피해를 막을 수 있다"며 "각 기관은 맡은 역할을 충실히 수행하되 하나의 대응체계로서 긴밀히 협력해 주시기를 바란다"고 당부했습니다.한 총리는 "올해 홍수에 대비해 댐과 저수지 등 숨은 물그릇을 대량 확보했고 도시 침수예보를 새롭게 도입해, 시범사업 자치구에서 시민들이 현 위치의 침수 위험을 직접 확인할 수 있게 된다"며 "정부는 이번 장마가 끝날 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 국민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다"고 덧붙였습니다.한 총리는 또 국민들에게 "재난문자와 홍수예보에 관심을 갖고 적극 협력해 주시기를 부탁드린다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)