'7조 빚' 추미애 경기지사 1호 결재는 '반도체'

<앵커>



추미애 경기도지사가 취임 이후 1호 결재로, 경기도의 '반도체 혁신 대책안'에 서명했습니다. 추미애 지사는 열악한 도의 재정 상황을 정상화해야 할 과제도 안고 있습니다.



최호원 기자입니다.



<기자>



추미애 경기도지사는 취임식에서 민선 9기 도정의 세 가지 방향으로 공정, 혁신, 포용을 약속했습니다.



구체적인 일자리 정책을 묻는 질문에는 용인 반도체 산단을 언급하며 이르면 2030년까지 새로운 공장 3기가 가동되면서 도내 일자리가 크게 늘어날 것이라고 설명했습니다.



[추미애/경기도지사 : 통계적으로 1기의 팹(공장)에 7천 명의 인력이 필요하다고 합니다. 3기 팹이면 2만 명이 조금 더 넘겠죠. 한 1만 3, 4천 명 정도는 (도민들이 일하게 되고) 우리 경기도가 정말 인재가 풍부합니다.]



취임식 이후에는 1호 결재 안으로 '반도체 초격차를 위한 경기도의 혁신 대책'을 보고 받고 서명했습니다.



[현병천/경기도 미래성장산업국장 : 새로운 차세대 반도체 먹거리를 위한 거점을 확보하겠다는 것입니다. 경기도는 팹리스(반도체 설계회사) 200개를 임기 중에 조성하겠다.]



정부가 용인의 시스템반도체 국가산단을 7년, 반도체 클러스터 일반산단을 12년 각각 공기를 앞당기기로 함에 따라 경기도는 전력·용수·도로 등 핵심 인프라를 적기에 지원해 5년 안에 도내 반도체 생산능력을 2배로 확대하겠다는 목표를 세웠습니다.



추미애 지사는 이밖에 청년 신혼부부 주거 지원, 수도권 통합 교통지원 '원패스' 도입, 경기 북부 첨단산업 육성 등을 주요 정책으로 내세우고 있는데, 문제는 열악한 도 재정입니다.



[추미애/경기도지사 : 민선 9기 경기도는 7조 원이 넘는 채무를 안고 출발하게 됐습니다. 2026년 7월 현재 예산이 부족해서 약 3천억 원 규모의 사업은 예산이 반영조차 되지 못한 엄중한 상황입니다.]



경기도는 시군의 세입인 법인 지방소득세의 일부를 도로 편입하는 방안을 국회와 협의할 계획인데, 재정자립도가 낮은 시군들의 반발이 예상되고 있습니다.



(영상취재 : 장운석)