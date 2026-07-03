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"정부 부동산 정책?"…2030 부정평가 절반 넘었다 [한국갤럽]

작성 2026.07.03 11:35 조회수
"정부 부동산 정책?"…2030 부정평가 절반 넘었다 [한국갤럽]
▲ 부동산 (자료사진)

이재명 정부의 부동산 정책을 부정적으로 평가하는 여론이 청년 세대를 중심으로 높게 나타나고 있다는 조사 결과가 3일 발표됐습니다.

한국갤럽이 지난달 30일부터 지난 2일까지 전국 만 18세 이상 1천 5명을 대상으로 정부의 부동산 정책에 대한 입장을 물은 결과, 잘못하고 있다는 응답은 46%, 잘하고 있다는 응답은 26%로 집계됐습니다.

20대와 30대, 70대 이상에서는 부정 응답률이 절반을 넘겼습니다.

특히 30대는 부정적 평가가 56%로 전 연령대에서 가장 높았고, 긍정적 평가는 15%로 가장 낮았습니다.

20대 역시 51%가 부정적으로 평가했고, 긍정적 평가는 17%에 그쳤습니다.

70대 이상에서는 부정 응답률 51%, 긍정 응답률 21%로 나타났습니다.

부동산 정책을 부정적으로 평가한 이유로는 집값 상승 억제 실패가 21%로 가장 많았고, 대출 한도 제한 10%, 과도한 규제 8% 순이었습니다.

반면 긍정 평가 이유로는 집값 안정화 노력 14%, 다주택자 규제 13%, 보유세 강화와 신뢰 및 기대감 등이 각각 6%를 차지했습니다.

지난 3월 조사 당시 51%였던 긍정 평가 비율은 4개월 만에 절반 가까이 하락했고, 부정 평가 비율은 27%에서 46%까지 상승했습니다.

향후 1년 집값 전망에 대해서는 55%가 상승을, 14%가 하락을 예측했습니다.

집값 상승 전망 역시 30대가 69%, 20대가 68%로 높게 나타났습니다.

전세 제도에 대해서는 장점이 더 많고 향후에도 필요하다는 응답이 54%로, 사라져야 한다는 응답 28%보다 많았습니다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐습니다.

표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 접촉률은 46.8%, 응답률은 10.2%입니다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
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