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상반기 수입차 10대 중 3대는 테슬라…1년 새 192% 성장

정성진 기자
작성 2026.07.03 11:26 조회수
상반기 수입차 10대 중 3대는 테슬라…1년 새 192% 성장
▲ 테슬라

전기차 브랜드 테슬라가 올해 상반기 국내 시장에서 수입차 가운데 30%대 넘는 점유율을 기록했습니다.

3일 한국수입자동차협회 집계에 따르면 1∼6월 누적 수입 승용차 신규 등록 대수는 18만 4천32대로 지난해 같은 기간 13만 8천120대보다 33.2% 늘었습니다.

이 중 테슬라는 5만 6천139대로 전체의 30.5%를 차지하며 1위를 기록했습니다.

지난해 상반기에 테슬라 점유율은 13.9%로 BMW와 메르세데스-벤츠에 이은 3위였으나 판매가 192% 늘며 선두로 뛰어올랐습니다.

BMW는 3만 9천150대, 21.3%로 2위, 메르세데스-벤츠는 2만 9천776대, 16.2%로 3위를 차지했습니다.

두 브랜드 모두 점유율이 5%포인트 넘게 하락했습니다.

지난해 한국에 진출한 중국 전기차업체 BYD는 1만 1천675대, 6.3%로 4위에 올랐습니다.

이어 렉서스 7천819대(4.3%), 볼보 7천470대(4.1%), 아우디 7천337대(4.0%), 토요타 5천187대(2.8%), 포르쉐 4천322대(2.4%), 미니 4천91대(2.2%) 순입니다.

6월 수입 승용차 신규 등록 대수는 5월 2만 9천860대보다 27.5% 늘고 지난해 같은 기간 2만 7천779대보다 37.0% 증가한 3만 8천59대로 집계됐습니다.

6월 브랜드별 등록 대수는 테슬라 1만 1천119대, BMW 6천569대, 메르세데스-벤츠 5천565대, BYD 4천652대 등입니다.

국가별로는 유럽 1만 8천820대(49.4%), 미국 1만 1천445대(30.1%), 중국 4천652대(12.2%), 일본 3천142대(8.3%) 순이었습니다.

연료별로는 전기차가 1만 9천453대(51.1%)로 절반을 넘었고 하이브리드는 1만 5천125대(39.7%)로 그다음이었습니다.

구매 유형은 개인이 2만 7천110대(71.2%), 법인이 1만 949대(28.8%)였습니다.

한국수입자동차협회 정윤영 부회장은 "6월 수입 승용차 신규 등록은 일부 브랜드의 물량 확보와 신차 효과 등으로 전월 대비 증가했다"고 말했습니다.

6월 베스트셀링 모델은 테슬라 모델 Y L(5천155대), 테슬라 모델 Y 프리미엄(3천318대), BYD 돌핀(2천747대) 순이었습니다.

프리미엄 롱레인지까지 더해 모두 9천188대가 팔린 테슬라 모델 Y는 지난 5월부터 국산차와 수입차를 아우르는 국내 신차 시장에서 기아 쏘렌토를 제치고 1위가 됐습니다.
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