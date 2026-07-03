'궁금한 이야기Y', 정치 신인 정이한 피습 사건의 전말… 정치 테러인가, 정교한 자작극인가

촉망받던 청년 정치인의 피습 사건이 '자작극 의혹'으로 번진 가운데, 사건 배후를 둘러싼 내막이 공개된다.



3일 금요일 밤 방송되는 SBS '궁금한 이야기 Y'에서는 지난 6.3 지방선거 당시 부산을 발칵 뒤집어놓았던 개혁신당 정이한 전 부산시장 후보의 피습 사건과 그 뒤에 숨겨진 은밀한 비밀을 파헤친다.



정 전 후보는 국민의힘 의원실 비서관과 국무총리비서실 사무관을 거치며 이른바 '황금 스펙'을 갖춘 청년 정치 신인으로 부산 정치권에서 기대를 한 몸에 받던 인물이다. 하지만 지난 4월, 선거 유세 도중 괴한이 던진 컵에 맞고 쓰러지면서 그의 정치 인생은 급격한 소용돌이에 휘말렸다.



당시 캠프 측은 정 전 후보가 뇌진탕 진단을 받았다며 선거 현장의 폭력 행위를 강력히 규탄했고, 정치권 역시 유망한 청년 정치인을 향한 '정치 테러'라며 엄정 수사를 촉구했다.



그러나 현장을 목격한 시민들의 증언은 달랐다. 목격자 하민지(가명) 씨는 제작진과의 인터뷰에서 "병에 직접 맞지도 않았고 피하려다가 그냥 살짝 넘어진 것 같은데 저럴 일인가 싶었다"라며 의문을 제기했다. 이어 경찰 수사가 진행되는 가운데, 음료를 던진 남성이 정 전 후보와 알고 지내던 인물이라는 보도가 이어졌고, 두 사람이 사건 전 연락을 주고받은 정황까지 알려지면서 사건은 순식간에 '자작극 의혹'으로 뒤바뀌었다.



논란이 걷잡을 수 없이 커지자 정 전 후보는 선거 종료 후 돌연 정계 은퇴를 선언하며 중앙 무대에서 자취를 감췄다. 뚜렷한 해명 없이 침묵을 지키던 그의 행적을 추적하던 제작진은, 이번 피습 사건을 넘어 그가 정계에 입문하고 행보를 이어온 과정 전반에 걸친 의혹들과 마주하게 됐다.



정 전 후보의 주변인들은 입을 모아 그의 아버지를 지목했다. 한 관계자는 "아들은 그냥 들러리다. 아버지가 기획하고 거기에 아들을 갖다 앉힌 것뿐"이라며 폭탄 발언을 던졌다. 의혹의 중심에 선 아버지는 지역에서 대형 병원을 운영하는 유명 의료계 인사로, 정 전 후보의 정치 행보와 이번 사건의 배경에 아버지가 어떤 영향을 미친 것 아니냐는 주장들이 나오고 있다.



정이한 전 부산시장 후보 피습 사건을 둘러싼 의혹과 그 배후의 실체를 추적할 '궁금한 이야기Y'는 3일(금) 밤 8시 50분 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)