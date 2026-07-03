MBK, 홈플러스 사태 '중징계'에 "법적 절차 통해 소명"

▲ 홈플러스 매장

국내 사모펀드 운영사 MBK파트너스는 '홈플러스 사태'와 관련한 금융감독원의 제재심의위원회 결과에 대해 "향후 관련 법적 절차를 통해 관련 쟁점에 관한 당사의 입장을 성실히 소명해 나가겠다"고 밝혔습니다.MBK는 오늘(3일) 입장문을 내고 "당사는 그동안 제기된 쟁점들, 특히 홈플러스 상환전환우선주(RCPS) 조건 변경은 당시 홈플러스의 재무구조 개선과 기업가치 보전을 통해 투자자 이익을 보호하기 위한 합리적인 운용 판단이라는 점을 충실히 소명해왔다"고 전했습니다.이어 "국민연금이 투자한 RCPS(상환전환우선주)와 조건이 변경된 홈플러스 RCPS는 서로 다른 증권"이라며 "그럼에도 당사의 입장이 충분히 받아들여지지 않은 것으로 보도되고 있는 데 대해 안타깝게 생각한다"고 짚었습니다.MBK는 "금감원 제재심의위원회 심의 결과만으로 제재 내용이 확정되는 것은 아니며, 향후 금융위원회의 심의·의결 절차가 남아 있다"며 "향후 관련 법적 절차를 통해 관련 쟁점에 관한 당사의 입장을 성실히 소명해 나가겠다"고 강조했습니다.금감원은 홈플러스 사태와 관련해 지난 2일 제재심의위원회를 열어 MBK에 대해 '직무정지' 등의 중징계 결론을 내렸습니다.금감원은 MBK가 자본시장법상 불건전영업행위 및 내부통제 의무 위반 혐의가 있다고 본 것으로 알려졌습니다.MBK가 홈플러스 인수를 위해 세운 특수목적법인(SPC)를 통해 RCPS(상환전환우선주) 조건을 홈플러스에 유리하게 변경해 상환권을 포기했고, 이 과정에서 국민연금 등 투자자의 투자금 회수 가능성을 낮춰 이익을 침해했다는 것입니다.징계안은 금융위 의결을 거쳐 최종 확정됩니다.(사진=연합뉴스)