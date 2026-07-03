트럼프 "AI 기업 규제 일부 필요하지만 최소한으로"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국과 경쟁하는 미국 인공지능(AI) 기업들에 걸림돌이 될 규제는 피하고 싶다는 뜻을 밝혔습니다.블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 현지시간 2일 백악관에서 진행된 경제방송 CNBC 인터뷰에서 AI 기업 규제와 관련해 "안전장치가 일부 필요하지만 가능한 한 최소한으로 하고 싶다"고 말했습니다.그는 "나쁜 플레이어가 있어 조금 위험하다고 판단되면 우리는 그 플레이어를 빠르고 효과적으로 차단한다"며 최근 이 같은 사례가 있었다면서도 그 대상을 밝히지는 않았습니다.최근 미국 연방 정부는 AI 기업 앤트로픽과 AI 모델 접근권을 두고 충돌했습니다.미국 상무부는 지난달 12일 앤트로픽의 최상위 AI 모델 '미토스5'와 '페이블5'가 국가 안보에 위협이 된다며 외국인이 이들 모델에 접속할 수 없도록 하는 수출 통제 명령을 내렸습니다.이후 수출 통제 조치는 18일 만에 해제됐습니다.수출 통제 번복에도 이번 조치는 그동안 트럼프 행정부가 AI 규제에 자유방임적으로 접근해온 방식과 달라 실리콘밸리에 충격을 줬다고 블룸버그는 전했습니다.한편 이날 영국 파이낸셜타임스는 오픈AI가 트럼프 행정부에 지분 5%를 넘기는 방안을 구체적으로 논의 중이라고 보도했습니다.트럼프 대통령은 이 보도에 대한 질문에 즉답을 피하는 대신 지난해 미국 정부의 인텔 지분 10% 인수를 언급했습니다.그는 인텔 지분 취득이 미국 납세자들에게 막대한 재정적 이득을 안겨줬다고 거듭 강조해왔습니다.지난달 트럼프 대통령은 선도적인 AI 기업들이 공공에 이익을 돌려줘야 한다며 주요 AI 기업을 정부가 확보하는 방안을 모색하고 있다고도 밝힌 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)