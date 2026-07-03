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청와대 "서남권, 재생에너지 충분…더 늘릴 수 있어"

박예린 기자
작성 2026.07.03 10:45 조회수
청와대 "서남권, 재생에너지 충분…더 늘릴 수 있어"
▲ 김우창 대통령실 AI정책비서관이 지난 6월 24일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 글로벌 AI 허브 유치위원회에서 글로벌 AI 허브 추진경과 및 향후계획 대해 보고하고 있다.

김우창 청와대 국가AI정책비서관은 오늘(3일) 정부가 최근 발표한 호남 반도체 클러스터 투자 사업을 놓고 충분한 전력 공급이 어려울 수 있다는 우려에 대해 "서남권은 재생에너지가 이미 충분히 많고, 더 늘릴 수 있다"고 반박했습니다.

김 비서관은 이날 KBS라디오 전격시사에 출연해 "국내에서 전력을 생산하는 곳은 크게 보면 서남권이나 부울경 쪽의 원전, 강원권 등이다. (수도권이나 충청 등) 중부권은 송전망을 타고서 와야 한다"면서 "전력원에 가까운 곳에 생산 시설을 갖추는 게 우리에게 남은 유일한 선택"이라고 말했습니다.

이는 전력생산지와 가까운 곳에 설비를 확충할 수밖에 없다는 점에서 호남 반도체 클러스터의 입지 역시 합리적으로 선택한 결과라는 뜻으로 해석됩니다.

김 비서관은 일각에서 '재생에너지만으로 전력 공급이 충분하겠는가'라는 의문이 제기되는 것에는 "대한민국의 전력망은 다 연결돼 있다"며 하나의 전력원에만 의존하는 것은 아니라고 답했습니다.

나아가 그는 "우리나라 재생에너지 비율은 9%인 반면, OECD 평균은 30%가 넘는다. 아울러 전반적인 세계 무역 기조 때문에 (재생에너지 비율을 늘리지 않으면) 수출하지 못한다"고 강조했습니다.

그는 또 '재생에너지 확대와 정부의 탈원전 기조가 상충된다'는 지적에 대해서도 "'탈원전 기조'라는 주장은 (현 정부의 정책을) 조금 잘못 이해한 것 같다. 얼마 전 원전과 SMR(소형모듈원자로)를 짓는 계획을 발표하지 않았나"라며 "원전을 새로 짓기로 했다. 탈탄소가 탈원전은 아니다"라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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