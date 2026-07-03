반도체 업계, 공급부족 해결 위한 미 정부 개입에 '우려' 전달

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국제 반도체 산업 협회인 국제반도체장비재료협회(SEMI)가 가격이나 생산능력에 영향력을 행사해 메모리 반도체 부족 문제를 해결하려는 시도는 AI 붐으로 촉발된 역사적인 공급 부족 사태를 악화할 것이라는 입장을 미국 정부에 전했습니다.SEMI는 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 메모리 3사와 TSMC, 인텔 등 반도체 관련 업체 3천 개 이상을 회원으로 두고 있습니다.블룸버그 통신은 SEMI가 베선트 미 재무장관에게 지난 1일 보낸 서한을 입수했다면서 이같이 보도했습니다.SEMI는 서한에서 "표적화된 정책은 국내 공급망의 탄력성 회복을 가속하는 데 도움을 줄 수 있지만, 가격이나 생산능력 결정을 왜곡하는 (정부의) 개입은 수요 침체를 장기화할 위험이 있다"고 지적했습니다.이어 "현 시장 상황은 미국 내 제조에 대한 투자와 장기 구매계약 증가를 통해 해결되고 있다"고 덧붙였습니다.블룸버그는 서한에는 중국 공급업체들에 대한 언급이 없지만, 메모리 부족 사태가 점차 정치적 과제가 되고 있다는 워싱턴 정가의 분위기를 뒷받침하는 것으로 풀이했습니다.미국의 정책 입안자들은 메모리 부족 사태가 소비자에게 미칠 영향을 예의주시하고 있으며, 이 문제는 최근 애플과 마이크로소프트의 제품가격 인상 결정으로 더욱 부각된 상황입니다.애플은 중국 내 판매용 기기에 사용할 메모리를 미 국방부 블랙리스트에 오른 중국 기업인 창신메모리테크놀로지(CXMT)와 양쯔메모리테크놀로지(YMTC)로부터 구매할 수 있도록 트럼프 행정부에 요청하고 있습니다.SEMI는 정부가 구매자 소득공제나 세액공제를 통해 스마트폰과 노트북의 비용 상승을 상쇄하는 정책을 마련해줄 것을 촉구했습니다.SEMI는 서한에서 업계 데이터를 인용해 메모리 생산능력이 매년 약 19%씩 성장할 것으로 예상된다면서도 AI 인프라의 폭발적인 수요가 공급을 압도해 노트북, 자동차, 가전제품에 이르기까지 모든 분야에서 수급을 제한할 것이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)