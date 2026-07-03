[자막뉴스] 운명 엇갈린 '라이벌이자 친구'…"역대 최악은 아냐" 홍 감싼 모리야스

모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 홍명보 전 한국 축구대표팀 감독에 대해 "역대 최악이라고 생각하지 않는다"는 평가를 내놨습니다.



2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락이라는 최악의 성적표로 여론의 지탄을 받고 있는 홍 감독을 감싼 겁니다.



모리야스 감독은 어제(2일) 선수단과 함께 귀국한 뒤 도쿄에서 귀국 기자회견을 열었습니다.



이 기자회견에 참석한 일본 매체 기자가 모리야스 감독에게 '한국 축구대표팀을 어떻게 평가하느냐'고 묻자 모리야스 감독은 "한국 상황을 정확하게는 모르기 때문에 답할 것이 많지는 않다"면서도 "홍 감독과는 라이벌이자 친구로서 교류하고 있는데, 월드컵 성적이 역대 최악이라고 생각하지는 않는다"고 답했습니다.



그러면서 홍 감독에 대해 "한국 축구를 위해 몸을 아끼지 않고 싸웠다"고 말했습니다.



모리야스 감독은 이어 "홍 감독도 최선의 노력을 다했다"면서 "월드컵에 대한 평가는 결과론이기 때문에 지금까지 했던 모든 일이 잘못됐다고는 생각하지 않는다"고 설명했습니다.



그러면서 "한국에서 좋은 점도 많이 보도해 주셨으면 좋겠다"고 말하며 미소를 짓기도 했습니다.



모리야스 감독이 이끄는 일본 대표팀은 조별리그를 1승2무, 승점 5로 통과하며 32강에 진출했지만, 첫 경기에서 브라질을 만나 1대 2로 패했습니다.



16강 진출에는 실패했지만, 일본축구협회는 모리야스 감독에게 유임을 요청할 계획인 걸로 알려졌습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이다인, 디자인: 정유민, 제작: 디지털뉴스부)