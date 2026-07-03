청년미래적금 누적 가입 200만 명 돌파…3일 신청 마감

[경제 365]



청년미래적금 가입 신청이 오늘(3일) 마감됩니다.



만 19세부터 34세 청년이라면 오늘까지 출생연도와 관계없이 신청할 수 있습니다.



청년미래적금은 3년 만기 자유적립식 상품으로, 매달 최대 50만 원까지 자유롭게 납입할 수 있습니다.



정부 기여금과 이자소득세 비과세 혜택을 받을 수 있고, 일정 요건을 충족하면 신용점수 가점과 재무상담 참여에 따른 우대금리 혜택도 제공됩니다.



출시 이후 가입 신청자는 200만 명을 넘어서며, 청년도약계좌보다 훨씬 빠른 가입 속도를 보였습니다.



자격 심사를 거쳐 대상자로 확정되면, 오는 27일부터 다음 달 7일까지 계좌를 개설할 수 있습니다.



청년도약계좌 가입자는 이번 첫 모집 기간에 한해 청년미래적금으로 갈아탈 수도 있습니다.



*이 기사는 AI 오디오로 제작됐습니다.