"전쟁 빨리 끝날까봐"…이스라엘, 협정 깨려 '암살 명단' 짰다

지난 4월 미국과 이란이 임시 평화 협정 회담을 진행하던 당시, 이스라엘이 이란 협상 대표들을 암살하려 했다는 주장이 제기됐습니다.



미국 뉴욕타임스는 트럼프 미국 행정부 고위 관리들의 발언을 인용해 이스라엘이 이란 협상대표단장인 갈리바프 의회 의장과 아라그치 외무장관을 암살하려고 모의했을 가능성이 있다고 보도했습니다.



이에 미국은 이스라엘의 암살 시도가 협상을 무산시킬 것으로 보고, 지역 내 다른 국가들을 통해 이란에 미리 경고한 것으로 전해졌습니다.



뉴욕타임스는 미 정부가 지난 3월 갈리바프가 이스라엘의 표적 명단에 올라있는 걸 파악한 뒤 이스라엘에도 자제를 요청했다고 덧붙였습니다.



당시 미국과 이란의 휴전 협상이 시작된 이후 이스라엘 내부에선 너무 빠른 전쟁 종료에 대한 우려가 커졌고 이 때문에 이란 협상단을 겨냥한 암살 우려도 극에 달한 것으로 전해졌습니다.



미국의 공습은 이란 해군과 미사일 부대에 초점이 맞춰져 있었지만, 이스라엘은 전쟁 초기부터 지도부 타격을 최우선으로 생각해 가능한 많은 고위 관료를 사살하고자 했습니다.



뉴욕타임스는 미국 정부가 이스라엘의 암살 시도를 우려했다는 사실을 두고 전쟁 초기 가까웠던 미국과 이스라엘의 전쟁 목표가 빠르게 갈라지고 있음을 보여주고 있는 것이라고 평가했습니다.



특히 지난 4월 미국이 강공 대신 평화를 위한 휴전을 선택하면서 두 나라의 입장은 크게 엇갈렸다는 분석입니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 최강산, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)