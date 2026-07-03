"동결자금 일부 해제" 제안에도…꿈쩍 않는 이란

▲ 호르무즈 해협

미국과 이란 간 종전 실무협상이 좀처럼 속도를 내지 못하고 있습니다.미국의 동결자금 해제 제안에도 이란이 연 400억 달러, 우리 돈 약 62조 원으로 예상되는 호르무즈 통행료 징수 주장을 포기하지 않고 있기 때문이라고 월스트리트저널이 현지시간 2일 보도했습니다.월스트리트저널은 어제 카타르 도하에서 진행된 양국 실무 협상 분위기를 전하며 미국이 호르무즈 해협에 대한 보상을 제시했지만 이란이 꿈쩍도 하지 않는다고 보도했습니다.스티브 윗코프 미 중동 특사와 재러드 쿠슈너는 중재국들을 통한 간접 협상에서 이란에 호르무즈 해협 통제권을 포기하고 통행료 징수 입장을 철회하는 대신 동결 자금 가운데 수십억 달러를 받으라는 제안을 내놨습니다.미국은 앞서 이란과 종전 양해각서를 체결한 뒤 전 세계에 동결된 이란 자금 1천억 달러, 약 155조 원 가운데 카타르에 있는 60억 달러, 약 9조 원을 인도주의 물품 구매에 사용할 수 있도록 하는 방안을 협의했습니다.하지만 이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 풀지 않으면서 해당 논의가 지연되고 있다고 월스트리트저널은 설명했습니다.이란은 미국 측 제안에 공개적으로 부정적인 입장을 보입니다.이란 실무협상단을 이끈 카젬 가리바바디 외무부 차관은 도하에서 돌아온 뒤 호르무즈 해협은 미국이 아닌 이란의 지휘하에 있다고 밝혔습니다.이란군을 통합 지휘하는 하탐 알 안비야 중앙사령부도 오늘 성명을 통해 모든 유조선과 상선이 지정 항로를 이탈하거나 항행 규정을 무시하면 즉각 강력한 대응에 직면할 것이라고 경고했습니다.이란의 강경한 태도에 호르무즈 해협 문제를 함께 논의 중인 오만은 자발적인 기부금을 통해 호르무즈 해상 서비스 비용을 충당하는 방안을 대안으로 삼고 있습니다.오만은 석유와 해운 회사에 기부금 분담 의향이 있는지 묻는 작업을 진행 중입니다.다만 자발적 기부금은 해협을 지나는 모든 선박이 내는 수수료와는 다르다며 이란이 그간 반대해 온 방식입니다.런던 싱크탱크 채텀하우스의 사남 바킬 중동·북아프리카 국장은 이란이 자국 조건에 맞춰 해협을 개방하려 한다고 지적했습니다.미국은 이 방안이 결과적으로 이란에 경제적 이익을 제공하는 우회적인 통행료가 될 수 있다고 우려하는 것으로 전해졌습니다.협상 교착은 해상 물류에도 영향을 미치고 있습니다.시장조사업체 케이플러에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 하루 선박 통행량은 지난 1일 기준으로 43척으로 나타났습니다.이는 일주일 전 75척에서 크게 줄어든 수치입니다.(사진=AP, 연합뉴스)