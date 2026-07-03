[현장영상] "난리도 아니야" 에어컨 차지하려 오픈런에 '퍽퍽' 몸싸움

프랑스 전역에 또다시 폭염이 예고된 가운데 할인마트가 시중보다 저렴한 에어컨을 판매하자 이를 사려는 시민들이 몰리면서 일부 매장에서 몸싸움이 벌어지고 고성이 오가는 소동이 발생했습니다.



실제로는 할인 대상 상품이 매장에 단 2대뿐이라는 소문이 퍼지면서 분통을 터뜨리는 이들이 등장하기도 했습니다.



지난달 초 여론조사에서 프랑스인의 78%가 '에어컨이 환경에 해롭다'라고 했지만, 폭염이 열흘 넘게 이어지자 대형마트나 전자제품 매장의 에어컨은 모두 동이 났습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 육도현 / 출처: Le Matin, X ( @InfosFrancaises, @europa, @Inst_Actu, @papa_connecte) / 제작: 디지털뉴스부)