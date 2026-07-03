에이티즈, 또 커리어 하이…초동 188만 장 '자체 최고 기록'

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그룹 에이티즈(ATEEZ)가 미니 14집으로 또 한 번 커리어 하이를 달성했다.에이티즈는 지난달 26일 발매한 미니 14집 '골든 아워 : 파트 5(GOLDEN HOUR : Part.5)'로 초동 판매량(앨범 발매 후 일주일간의 판매량) 188만 장을 돌파하며 자체 최고 기록을 경신했다.이번 기록으로 에이티즈는 통산 일곱 번째 밀리언셀러를 달성했다. 이전 앨범을 뛰어넘는 초동 성적을 기록하며 팀의 막강한 음반 파워와 글로벌 팬덤의 저력을 다시 한번 입증했다.'골든 아워 : 파트 5'는 본능과 감각이 이끄는 순간을 유쾌하게 즐기는 에이티즈의 모습을 담아낸 앨범이다. 타이틀곡 'BAD'를 비롯해 'MAMACITA', 'TOXIN', 'Fallin'', 'Body' 등 수록곡 전곡이 고른 사랑을 받고 있다.음반 성적뿐 아니라 국내외 차트에서도 강세를 이어가고 있다. 신보는 한터차트 음반 차트와 써클차트 리테일 앨범 차트, 벅스 앨범 차트 실시간 및 일간 차트 1위를 휩쓴 데 이어 전 세계 31개국 아이튠즈 톱 앨범 차트 정상에 오르며 글로벌 인기를 입증했다.타이틀곡 'BAD' 역시 벅스 실시간 및 일간 차트 1위, 8개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위를 기록했으며, 월드와이드 아이튠즈 송 차트와 유러피안 아이튠즈 송 차트에서도 존재감을 드러냈다.뮤직비디오를 향한 관심도 뜨겁다. 공개 전부터 할리우드 배우 체이스 인피니티(Chase Infiniti)의 출연으로 화제를 모은 'BAD' 뮤직비디오는 공개 이후 조회 수 1천만 뷰를 돌파했으며, 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위에 오르며 글로벌 화제성을 입증했다.에이티즈는 지난해 대한민국 대중문화예술상 국민총리 표창을 비롯해 코리아 그랜드 뮤직 어워즈 대상, 아시아 아티스트 어워즈 대상, 올해 열린 서울가요대상 대상과 ASEA 대상 등을 잇달아 수상하며 글로벌 K팝 대표 그룹으로 입지를 굳혔다.한편 에이티즈는 오는 17일부터 19일까지 서울 고려대학교 화정체육관에서 2026 팬미팅 '에이티니스 보야지 : 티니 미스터리(ATINY'S VOYAGE : TINY MYSTERY)'를 개최하고 팬들과 만난다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)