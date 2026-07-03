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"도로에 사람 쓰러졌다"…출동 순찰차, 구조대상자 밟아 사망

유영규 기자
작성 2026.07.03 08:53 조회수
"도로에 사람 쓰러졌다"…출동 순찰차, 구조대상자 밟아 사망
▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

도로 위에 누워있던 60대 여성을 이른바 '역과' 사고로 숨지게 한 현직 경찰관이 경찰에 입건됐습니다.

인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 20대 여성인 모 지구대 소속 A 순경을 수사하고 있다고 오늘(3일) 밝혔습니다.

A 순경은 오늘 오전 0시 45분 미추홀구 숭의동 이면도로에서 순찰차를 몰던 중 도로 위에 누워있던 60대 여성 B 씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.

당시 A 순경은 "도로 위에 사람이 쓰러져 있다"는 신고를 받고 같은 지구대 소속 C 경사와 함께 현장에 출동했다가 구조 대상자를 숨지게 하는 사고를 낸 것으로 파악됐습니다.

사고 지점은 다소 어두웠고 좌회전 구간과 접하는 곳이라고 경찰은 설명했습니다.

A 순경은 경찰에 "B 씨가 누워있는 걸 제대로 보지 못했다"는 취지로 설명한 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "주변 폐쇄회로(CC)TV 분석 등으로 구체적인 사고 경위를 확인하고 구속영장 신청 여부를 판단할 계획"이라며 "동승자인 C 경사의 경우는 주의 의무가 없어 처벌 대상이 아닌 것으로 보고 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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