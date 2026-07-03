"미 공군 소령, 의회 계단서 '트럼프 탄핵' 주장한 뒤 체포"

▲ 미국 연방의회 의사당

현역 미국 공군 소령이 워싱턴DC의 미 연방의회 의사당 계단에서 도널드 트럼프 대통령이 탄핵당해야 한다고 주장한 뒤 체포되는 사건이 발생했습니다.2일(현지시간) 미 CNN 방송과 군사전문매체 밀리터리 타임스 등에 따르면 제이슨 왓슨 소령은 전날 반(反)트럼프 시민단체 '리무벌 코얼리션'이 주최한 기자회견에서 연설한 이후 의회 계단에서 1인 시위를 벌이다 의회 경찰에 의해 체포됐습니다.당시 왓슨 소령은 군복을 입고 있었으며, 연설에서도 본인이 현역임을 밝혔습니다.그는 연설에서 트럼프 대통령이 베네수엘라, 이란 등 외국에 대한 군사행동을 명령한 것이 위법이라며 트럼프 대통령과 JD 밴스 부통령이 탄핵 및 파면돼야 한다고 주장했습니다.또 대규모 불법이민자 추방 작전, 미네소타주 미니애폴리스에서 이민 당국 요원의 총격에 의한 미국인 2명 사망 등도 트럼프 행정부의 위법 사례로 꼽았습니다.왓슨 소령의 체포 사실을 확인한 의회 경찰은 일반 시위자가 연방 의원의 동행 없이는 의사당 계단에서 시위할 수 없으며, 그가 합법적인 시위 중단 명령을 거부해 '군중 형성, 통행 방해, 불편 초래' 등 혐의로 체포됐다고 밝혔습니다.왓슨 소령은 애초 야당인 민주당 소속 앨 그린(텍사스) 의원과 동행했으나, 그린 의원이 떠난 직후 의회 경찰에 체포됐습니다.그린 의원은 트럼프 대통령에 대한 탄핵소추안을 발의하고, 트럼프 대통령의 의회 합동연설 때 큰 소리로 항의하다 퇴장당하는 등 민주당의 대표적 반트럼프 인사입니다.왓슨 소령은 트럼프 대통령과 밴스 부통령의 탄핵소추와 상원의 탄핵안 가결에 따른 파면을 공개적으로 요구한 첫 현역 장교라고 밀리터리 타임스는 전했습니다.(사진=연합뉴스)