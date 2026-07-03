[뉴욕증시] 간밤 6월 고용보고서 발표…신규 고용 '급감'

다우지수는 최고치를 기록한 반면 나스닥은 0.8%대 하락했습니다.



업종별로는 헬스케어와 경기소비재 등이 2%대 동반 상승을 기록하며 다우지수 최고치 경신을 견인했습니다.



간밤 시장은 미국 노동부가 발표한 6월 고용보고서에 집중했습니다.



6월 비농업 부문 신규 고용은 5만 7000명 증가에 그쳐 시장 예상치인 11만 3000명을 크게 밑돌았고 지난 4월과 5월 수치도 하향 조정됐습니다.



다만 실업률은 기존 4.3%에서 4.2%로 소폭 하락하며 노동시장이 급격히 악화한 것은 아니라는 평가를 받았습니다.



일자리 증가 폭이 급감하면서 조기 금리 인상 전망은 급격히 후퇴했고 단기 국채금리는 일제히 하락했습니다.



주요 종목별로는 AI 관련 반도체칩 업종이 2거래일째 큰 폭의 조정을 받았고 필라델피아 반도체 지수도 5.4% 하락했습니다.



테슬라는 2분기 차량 인도 실적 48만 대를 기록하며 예상치를 웃돌았으나 최근 급등에 따른 차익 실현 매물이 나오며 7%대 급락했습니다.



투자자들은 연휴 이후 기술주에서 빠져나가는 수남매 흐름과 고용 둔화의 파급 효과에 주목할 전망입니다.