뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[뉴욕증시] 간밤 6월 고용보고서 발표…신규 고용 '급감'

SBS 뉴스
작성 2026.07.03 07:40 조회수
PIP 닫기
다우지수는 최고치를 기록한 반면 나스닥은 0.8%대 하락했습니다.

업종별로는 헬스케어와 경기소비재 등이 2%대 동반 상승을 기록하며 다우지수 최고치 경신을 견인했습니다.

간밤 시장은 미국 노동부가 발표한 6월 고용보고서에 집중했습니다.

6월 비농업 부문 신규 고용은 5만 7000명 증가에 그쳐 시장 예상치인 11만 3000명을 크게 밑돌았고 지난 4월과 5월 수치도 하향 조정됐습니다.

다만 실업률은 기존 4.3%에서 4.2%로 소폭 하락하며 노동시장이 급격히 악화한 것은 아니라는 평가를 받았습니다.

일자리 증가 폭이 급감하면서 조기 금리 인상 전망은 급격히 후퇴했고 단기 국채금리는 일제히 하락했습니다.

주요 종목별로는 AI 관련 반도체칩 업종이 2거래일째 큰 폭의 조정을 받았고 필라델피아 반도체 지수도 5.4% 하락했습니다.

테슬라는 2분기 차량 인도 실적 48만 대를 기록하며 예상치를 웃돌았으나 최근 급등에 따른 차익 실현 매물이 나오며 7%대 급락했습니다.

투자자들은 연휴 이후 기술주에서 빠져나가는 수남매 흐름과 고용 둔화의 파급 효과에 주목할 전망입니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지