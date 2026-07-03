1. 27일 만에 진입…CCTV 없는 곳에 247만 장 보관



국회 국정조사특위가 봉쇄 27일 만에 올림픽공원 개표소 안으로 들어가서 투표함들의 보관 상태를 처음으로 확인했습니다. 송파구 전역의 투표지 247만 장이 내부 CCTV가 없는 샤워실에 보관돼 있었습니다.



2. "아버지가 경찰관" 추가 조치 없었다…감찰 착수



경찰이 광주 여고생 살해 피의자 장윤기를 조사하는 과정에서 아버지가 경찰관이라는 진술을 받고도 아무 조치도 하지 않은 사실이 드러났습니다. 경찰청은 수사 과정과 증거인멸 의혹에 대해 감찰에 착수했습니다.



3. '반도체 충격'에 코스피 7.9% 급락…미 증시도 하락



미국 메타발 반도체 수요 둔화 우려로 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 AI 관련주가 폭락했습니다. 밤사이 미국 반도체 관련 주식들은 이틀째 큰 폭으로 떨어졌습니다.



4. 건물 잔해서 8일 버틴 생존자…기적 같은 구조



베네수엘라 연쇄 강진 8일 만에 생존자 한 명이 기적적으로 구조됐습니다. 생존자는 40대 경비원으로 자신이 근무하던 7층 건물이 무너지면서 지하에 고립돼 있었습니다.