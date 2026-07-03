[날씨] 내륙 강한 소나기…제주·남부 장맛비 확대

오늘(3일)은 내륙을 중심으로 소나기가 예상되고요.



점차 정체 전선이 다시 북상하면서 당분간 강수 소식이 잦겠습니다.



우선 오전에 중부와 경북 북부에 한 차례 소나기가 지나겠고 오후부터 저녁 사이에도 대부분 지역에 강한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



소나기의 양은 5에서 40mm 내외가 예상됩니다.



한편 정체 전선의 영향으로 오늘 제주와 전남 남부부터 비가 시작돼 내일은 그 밖의 충청 이남 지역으로 비가 확대되겠습니다.



예상되는 비의 양은 제주 산지에 150mm 이상, 전남 남부에 최고 80mm로 특히 오늘 밤부터 내일 오전 사이 이들 지역 돌풍과 벼락을 동반해 강수가 강하게 쏟아질 것으로 보여 피해 없도록 주의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 대체로 흐리겠습니다.



현재 기온 대부분 지역 20도를 웃돌고 있고요.



한낮에 오늘 서울 30도 보이겠습니다.



일요일과 월요일에는 전국에 비가 예상됩니다.



(박세림 기상캐스터)