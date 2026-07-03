한일 대미투자 관장 미국 상무부 산하기구 수장에 투자 전문가 낙점

▲ 미국 상무부 청사

한국과 일본 등의 대미투자 이행에 핵심 역할을 하는 미국 상무부 산하 기구를 투자 분야에 잔뼈가 굵은 인사가 새로 이끌게 됐습니다.현지시간 2일 미 상무부에 따르면 상무부 산하 투자촉진국 국장에 최근 앤드루 실버스타인이 차기 국장으로 낙점됐습니다.투자촉진국은 도널드 트럼프 대통령의 행정명령에 따라 지난해 3월 설치된 기구입니다.미국 안팎에서 상당한 규모의 투자를 유지하고 규제 심사를 신속히 처리하는 것 말고도 미국의 주요 파트너들이 핵심 공급망 강화를 위해 트럼프 대통령에게 약속한 투자를 이행하는 데 핵심적 역할을 하는 기구라는 게 상무부 설명입니다.상무부는 일본 5천500억 달러, 한국 3천500억 달러, 대만 2천500억 달러 등 1조 달러 이상의 투자 약속이 이에 해당한다고 덧붙였습니다.실버스타인은 부동산과 사모펀드, 투자은행에서 30년 넘게 경력을 쌓았으며 대규모 투자를 다수 기획·관리한 경험이 있다고 상무부는 소개했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)