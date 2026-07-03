테일러 스위프트·켈시, 결혼식 앞두고 400억 원 기부

▲ 테일러 스위프트와 트래비스 켈시

팝스타 테일러 스위프트와 미국프로풋볼(NFL) 선수 트래비스 켈시가 세간의 관심을 받는 '비밀 결혼식'을 앞두고 약 400억 원을 기부했습니다.AP통신은 현지시간 2일 스위프트와 켈시가 지역·국립 자선단체 20곳에 총 2천600만 달러, 한화로 약 400억 원을 기부했다고 보도했습니다.기부처는 뉴욕 푸드뱅크, 로드아일랜드 커뮤니티 푸드뱅크, 미주리 캔자스시티 어린이병원 등으로, 켈시의 NFL 팀 연고지인 캔자스시티, 스위프트의 출생지 펜실베이니아, 음악 활동을 시작한 내슈빌, 평소 많은 시간을 보내는 로스앤젤레스(LA), 결혼식을 여는 뉴욕 등 두 사람과 인연이 깊은 지역에 자리하고 있습니다.이외에도 돌리 파튼 이매지네이션 도서관, 피딩 아메리카 등 전국 단위 단체가 기부받았는데 각 기관에 전달된 구체적인 금액은 공개되지 않았습니다.기부금을 받은 씨티 하비스트 측은 "이번 기부는 뉴욕에 보내는 연서"라며 "연방정부의 예산 삭감으로 뉴욕 푸드 뱅크 방문자 수가 최고 수준에 다다른 중차대한 시기에 이뤄졌다"고 감사를 표했습니다.스위프트는 앞서 초대형 세계 순회공연인 '에라스 투어'를 앞두고 푸드뱅크에 수백만 달러를 기부했으며, 켈시 역시 비영리단체를 운영하는 등 두 사람은 이전부터 기부에 힘써왔습니다.오는 3일 뉴욕 매디슨스퀘어가든(MSG) 경기장에서 두 사람이 결혼식을 올릴 것이라는 보도가 나오는 가운데 이번 기부가 한층 주목받고 있습니다.AP통신과 CNN 방송이 입수한 스위프트 결혼 관련 뉴욕 시정부 허가 문서에 따르면 2일 저녁 6시부터 밤 10시 30분까지 매디슨스퀘어가든에서 리허설 만찬이 열리며, 약 100명의 하객이 참석합니다.주변 도로가 밤새 전면 통제되며 본 행사는 3일 오후 5시부터 다음 날 새벽 4시까지 이어질 예정이고 예상 하객 수는 1천 명, 차량 수는 500대에 달합니다.이 초대형 결혼식에 대한 추측 보도는 이어지고 있지만, 아직 두 사람은 결혼식 진행 여부를 공식적으로 밝히진 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)