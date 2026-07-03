앤트로픽, 삼성과 AI 칩 생산 논의…삼성 파운드리 '부활' 신호탄

▲ 앤트로픽

인공지능(AI) 모델 '클로드' 개발사 앤트로픽이 삼성전자와 AI 칩 생산을 논의 중인 것으로 나타났습니다.앤트로픽은 자체 AI 칩 개발을 위한 초기 단계 작업을 시작했으며, 잠재적 제조 파트너인 삼성전자와 협의를 진행하고 있다고 미 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 복수 소식통을 인용해 현지시간 2일 보도했습니다.앤트로픽은 삼성전자 파운드리(반도체 수탁생산) 사업부의 2㎚(나노미터) 제조 공정과 첨단 패키징 시설을 활용하는 방안을 검토하고 있습니다.2나노 공정은 현재 업계에서 가장 진일보한 칩 공정으로 프로세서 집적도를 높여 전력 효율이 좋은 것이 특징입니다.또 첨단 패키징 기술은 메인 프로세서를 메모리 칩에 가깝게 배치해 데이터 이동 속도를 높임으로써 병목 현상을 줄일 수 있습니다.앤트로픽은 지난 5월 진행한 시리즈H 투자 라운드에서 삼성전자를 필두로 한 3대 메모리 반도체 제조사들이 '전략적 인프라 파트너'로 참여했다고 밝히면서 "이들 기업의 기술은 전 세계 메모리, 저장장치, 로직 칩 공급에 핵심 역할을 하고 있다"고 언급한 바 있습니다.당시 앤트로픽이 '로직 칩'을 거론한 것을 두고 업계에서는 삼성전자가 앤트로픽의 AI 칩을 수주할 가능성이 높다는 예상이 제기됐습니다.3대 메모리 제조사 가운데 로직 칩을 만드는 파운드리 사업부를 갖춘 곳은 삼성전자가 유일했기 때문입니다.삼성전자가 앤트로픽의 자체 AI 칩을 최종 수주하게 되면 테슬라, 엔비디아, 애플에 이어 새로운 대형 고객사를 확보할 수 있게 됩니다.앤트로픽은 이에 대한 논평 요청에 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)와 구글의 TPU, 아마존웹서비스(AWS)의 '트레이니엄' 칩 등이 앞으로도 자사 연산 자원의 중심 역할을 담당할 것이라면서도 향후 계획에 대한 세부 언급은 피했습니다.삼성전자는 이에 대해 논평을 거절했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)