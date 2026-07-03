WHO, 크루즈 선발 한타바이러스 집단감염 종료 선언

▲ 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장

세계보건기구(WHO)가 현지시간 2일 대서양 크루즈선에서 발생한 한타바이러스 집단감염 사태의 종료를 선언했습니다.테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 스위스 제네바에서 열린 기자회견에서 "오늘 MV 혼디우스 크루즈선에서 한타바이러스에 노출됐던 사람의 최종 접촉자가 격리를 마치고 음성 판정을 받아 귀가했다"고 밝혔습니다.테워드로스 총장은 "5월 25일 이후로 추가 보고된 사례는 없다"며 "그러므로 WHO는 한타바이러스 발생이 끝난 것으로 간주한다고 기쁘게 발표한다"고 말했습니다.약 150명을 태운 네덜란드 선적의 크루즈선 MV 혼디우스가 4월 1일 아르헨티나에서 출항해 대서양을 항해하던 중 선내 한타바이러스 집단감염이 발생했습니다.확진·의심사례 총 13건이 있었고 그중 3명이 숨졌습니다.한타바이러스는 대개 설치류를 매개로 하지만 안데스 변종은 드물게 사람 간 전염이 가능합니다.테워드로스 총장은 21개국이 참여해 한타바이러스 진단법과 치료제, 백신 개발을 위한 연구를 이어갈 것이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)