[날씨] 정체전선 다시 북상…일요일부터 전국 강한 장맛비

정체전선이 잠시 물러나면서 대부분 지역의 비는 소강상태를 보이고 있는데요.



오늘(3일)까지는 중부 지방 곳곳에 5에서 최고 40mm의 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



한편 오늘 오후부터는 다시 제주도부터 장맛비가 시작되겠고, 토요일에는 비가 충청권 남부까지 확대되겠습니다.



토요일 예상되는 비의 양인데요.



제주 산지에 최고 120mm 이상 그 밖의 제주와 전남 남부에 최고 80mm로 많은 비가 내리겠습니다.



오늘 하늘 표정은 대체로 흐리겠지만 낮에는 다소 덥겠습니다.



서울이 30도, 청주와 대전이 31도까지 오르겠습니다.



토요일까지 서울은 30도를 웃돌며 덥겠지만 다음 주에는 비가 내리면 더위가 좀 주춤하겠는데요.



일요일부터 월요일 사이에는 전국적으로 비가 내릴 텐데 이날 호우 특보 수준에 강하고 많은 비가 예상돼 주의해 주셔야겠습니다.



(남유진 기상캐스터)