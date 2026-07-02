KIA, 끝내기 실책 틈타 짜릿한 역전승…김도영은 26호포

▲ 끝내기 승리를 거둔 KIA 타이거즈

KIA 타이거즈가 4점 차 열세를 극복하고 짜릿한 뒤집기를 연출했습니다.KIA는 2일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 SSG 랜더스와 홈경기에서 끝내기 실책을 틈타 8-7로 역전승했습니다.3연승을 달린 4위 KIA는 이날 패한 3위 kt wiz를 1게임 차로 추격했습니다.SSG는 3회초 기예르모 에레디아의 스리런 홈런을 포함해 먼저 4점을 뽑았습니다.KIA는 3회말 헤럴드 카스트로의 적시타로 1점을 만회했지만, SSG는 5회초 다시 에레디아가 우전안타로 1점을 보태 5-1로 달아났습니다.그러나 KIA는 5회말 김도영이 시즌 26호인 솔로홈런, 6회에는 한준수가 솔로홈런을 날려 3-5로 추격했습니다.7회에는 카스트로가 우전 적시타로 1점을 추가한 KIA는 8회말 박재현의 좌전안타로 5-5 동점을 만들었습니다.SSG는 9회초 김성욱이 좌월 투런홈런을 날려 다시 7-5로 앞섰습니다.하지만 KIA는 9회말 나성범의 투런홈런으로 동점을 이룬 뒤 한준수는 중월 2루타를 날려 1사 2루를 만들었습니다.KIA는 마지막 득점 찬스에서 대타로 나선 박상준이 내야 땅볼을 쳤으나 SSG 유격수 박성한이 가랑이 사이로 빠트리는 사이 천금 같은 결승점을 뽑았습니다.끝내기 실책으로 무너진 SSG는 6연패에 빠졌습니다.경기 전 내린 소나기로 인해 1시간 22분이나 늦게 시작한 잠실에서는 두산 베어스가 롯데 자이언츠를 8-3으로 꺾고 전날 패배를 설욕했습니다.두산은 5회말 강승호가 투런홈런을 날려 선취점을 뽑았습니다.계속된 공격에서 양의지가 2타점 2루타를 터뜨려 4-0으로 달아났습니다.6회에는 1사 만루에서 김민석이 중전안타로 2점을 추가해 6-0으로 점수 차를 벌렸습니다.롯데는 8회초 빅터 레이예스가 중월 3점 홈런을 날려 3-6으로 추격했습니다.그러나 두산은 8회말 정수빈의 적시타 등으로 2점을 추가해 승부를 갈랐습니다.두산 선발 곽빈은 6회까지 삼진 5개를 뽑으며 2안타 무실점으로 막아 7승(3패)째를 올렸습니다.대전에서는 장단 18안타를 몰아친 한화 이글스가 kt wiz를 14-3으로 대파했습니다.한화는 2회말 노시환과 강백호가 각각 투런홈런을 날리는 등 타자일순하며 대거 9점을 뽑아 초반 기선을 제압했습니다.kt는 3회와 4회초 1점씩 만회했으나 한화는 4회말 실책을 틈타 3점을 추가해 쐐기를 박았습니다.4타수 4안타 2타점을 기록한 강백호는 시즌 81타점째를 올려 오스틴 딘(80타점·LG)을 제치고 단독 1위가 됐습니다.한화 선발 왕옌청은 5이닝을 6안타 2실점으로 막고 시즌 7승(3패)째를 수확했습니다.고척돔에서는 LG 트윈스가 키움 히어로즈를 7-5로 꺾고 50승(30패)에 선착했습니다.역대 KBO리그 50승 선점 팀의 정규리그 1위는 36차례 가운데 25차례로 69.4%였으며, 한국시리즈 우승까지 차지한 건 36번 가운데 21번으로 56.3%였습니다.LG는 1회초 볼넷 2개를 얻은 뒤 문보경의 적시타와 송찬의의 2루타가 이어져 3-0으로 앞섰습니다.키움은 공수 교대 후 2사 1, 2루에서 박찬혁과 임병욱이 연속 2루타를 날려 3-3 동점을 만들었습니다.이후 양 팀이 두 번이나 1점씩 주고받은 뒤 LG는 6회초 박동원과 이영빈이 연속 2루타를 터뜨려 6-5로 앞섰습니다.9회초에는 박해민이 우월 2루타로 1점을 보태 승리를 확인했습니다.5회초 솔로아치를 그린 오스틴 딘은 시즌 27호를 기록해 홈런 단독 1위를 지켰습니다.삼성 라이온즈는 창원 방문경기에서 김백산의 호투 속에 NC 다이노스를 6-1로 꺾었습니다.4회초 2사 만루에서 대타 김현준의 적시타로 2-0으로 앞선 삼성은 7회초 상대 실책 속에 구자욱의 솔로홈런 등으로 3점을 뽑아 5-0으로 달아났습니다.NC는 7회말 김형준이 솔로홈런을 날려 1점을 만회했으나 삼성은 9회초 류지혁의 희생플라이로 1점을 보태며 승부를 갈랐습니다.지난해 육성선수로 입단한 김백산은 이날 1군 데뷔전에서 5⅔이닝 동안 2안타와 볼넷 4개를 허용했으나 삼진 3개를 곁들이며 무실점으로 막아 승리투수가 됐습니다.육성선수 출신이 데뷔전에서 선발승을 거둔 것은 지난 5월 박준영(한화 이글스)에 이어 김백산이 역대 두 번쨉니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)