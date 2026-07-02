남아공 고속도로서 교통사고…16명 사망·20명 부상

▲위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.

남아프리카공화국 남서부 웨스턴케이프주에서 현지시간 2일 고속도로를 달리던 버스가 넘어져 16명이 숨지고 20명이 다쳤다고 현지 인터넷 매체 등이 보도했습니다.경찰에 따르면 이날 오전 토우스강 인근 고속도로에서 승객 등 73명을 태운 버스가 케이프타운에서 이스턴케이프주 이두튀와로 향하던 중 전도됐습니다.경찰은 버스가 다른 배달 차량과 충돌을 피하고자 급히 방향을 바꾸려다 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다고 밝혔습니다.남아공은 아프리카에서 도로망이 가장 발달한 국가로 꼽히지만 중앙분리대 등 안전설비 부족 등으로 대형 교통사고가 종종 발생합니다.전날엔 남아공의 반이민 정서 속에 귀국길에 오른 말라위인들이 탄 버스가 북부 림포포주에서 전복돼 운전기사 1명이 숨지고 11명이 다쳤습니다.남아공 교통 당국에 따르면 인구 6천400만 명인 남아공에서 지난해 교통사고로 1만 1천485명이 숨졌다고 AFP통신은 전했습니다.하루 평균 31.47명이 교통사고로 사망한 셈입니다.(사진=AP, 연합뉴스)