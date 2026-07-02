[날씨/XR] 내일 중부 '5∼40mm' 소나기…제주부터 다시 장맛비

정체 전선이 잠시 물러나면서 장맛비가 대부분 소강상태를 보인 하루였습니다.



다만 대기 상층에 찬 공기가 내려와 대기가 불안정해지면서 오늘(2일)도 내륙 곳곳에 소나기가 내리고 있는데요.



내일은 중부 지방 중심으로 곳곳에 소나기 예보가 있습니다.



한편 내일 오후부터는 제주 지역부터 다시 장마전선이 북상하면서 비가 내리겠고요, 토요일에는 충청권 남부까지 비가 확대되겠습니다.



일요일부터는 전국 대부분 지역에 비 소식이 나와 있는데요.



토요일 예상되는 비의 양입니다.



제주 산지에 최고 120mm 이상, 제주와 전남 남부에 최고 80mm의 많은 비가 내리겠습니다.



그 이후의 강수량은 아직은 나오지 않았지만, 정체 전선상에 북쪽 기압골이 동반되면서 일요일부터 다음 주 화요일 사이 전국적으로 호우 특보 수준의 강하고 많은 비가 예상됩니다.



앞으로 발표되는 기상 정보 잘 확인해 주셔야겠습니다.



이어서 위성 영상 보시면 제주 남쪽 해상으로 정체 전선이 내려가 있는 모습 볼 수가 있고요, 중부 지방 중심으로 회색의 낮은 구름이 끼어 있습니다.



내일도 하늘은 흐리겠지만 낮 기온은 30도 가까이 올라서 덥겠습니다.



토요일까지는 서울 낮 기온 30도를 웃돌겠지만, 다음 주에는 장맛비가 자주 내리면서 낮 더위는 주춤하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)