27일 만에 잠실 개표소 진입…투표지 247만 장 확인

<앵커>



서울 올림픽공원 개표소가 봉쇄 시위 27일 만에 열렸습니다. 투표용지 부족 사태 국회 국정조사특위가 오늘(2일) 현장 조사에 나섰습니다. 여야 의원들은 개표소 안으로 들어가서 투표용지 247만 장의 보관 상태를 처음으로 확인했습니다.



첫 소식, 김관진 기자가 전하겠습니다.



<기자>



6·3 지방선거 당시 '송파구 개표소'였던 서울 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에 국회 국정조사특위 소속 의원들이 모였습니다.



오늘 오후 1시 11분, 이들의 개표소 진입이 시작됐습니다.



시민들이 봉쇄해 온 출입구 2곳이 아닌, 비교적 인적이 드문 출입구에 경찰이 진입로를 확보해 둔 겁니다.



개표소 내부로 들어간 의원들이 지하에 있는 투표지 보관 장소로 이동하자 '투표지'라고 적힌 상자들이 모습을 드러냅니다.



[윤건영/민주당 의원 : 이 투표지가 처음 넣었을 때 하고 상황이 바뀌지 않았다라는 걸 입증할 수 있어요?]



[김남훈/송파구선관위 사무국장 직무대리 : 봉인이 돼 있습니다. 위원장 도장으로 다 봉인이 돼 있습니다.]



보관 중인 상자는 모두 420개.



기표된 투표용지들이 들어있는 겁니다.



[윤상현/국조특위 위원장 (국민의힘 소속) : 투표지는 얼마로 생각하고 계세요?]



[김남훈/송파구선거관리위원회 사무국장 직무대리 : 247만 매 정도.]



[김영배/민주당 의원 : 잠실 7동 2투표소 것(투표지)도 여기 있다 이거죠?]



[김남훈/송파구선관위 사무국장 직무대리 : 네, 맞습니다.]



의원들은 투표지 보관 장소에 CCTV가 제대로 설치되지 않은 점을 지적했습니다.



[김남훈/송파구선관위 사무국장 직무대리 : 저희가 따로 CCTV를 설치할 경황이 없어가지고….]



[최보윤/국민의힘 의원 : 처음부터 장소에 CCTV가 설치돼 있는 곳으로 왔었어야 되는 거 아닙니까?]



[김용만/민주당 의원 : 원래 이 경기장의 샤워실이에요. 그렇다 보니까 안에 CCTV가 없는 거고. 안정적으로 관리가 되고 있다고 말할 수가 없는 상황인 겁니다.]



윤상현 국조특위 위원장은 중앙선거관리위원회 측에 공개 검증의 필요성을 강조했습니다.



[윤상현/국조특위 위원장 (국민의힘) : 투표함이 그대로 보존되어 있고, 이 투표함 개표 이게 별 탈 없이 착오 없이 했다는 것을 증명하기 위해서.]



국조특위는 40분간 현장조사를 통해 투표지 247만 장의 보관 상태를 직접 확인했지만, 투표함 개봉이나 반출은 하지 않았고, 선관위에 개표소 CCTV 영상의 제출을 요구했습니다.



(영상취재 : 신동환·양지훈, 영상편집 : 장현기)