알리바바 · 앤트, 미 법무부와 9천억 원 합의

▲ 중국 알리바바그룹

중국 알리바바그룹과 미국 기반 결제 대행사 'AUS 머천트 서비스'가 미국 내 불법 의약품 등의 판매를 막지 못했다는 혐의에 대한 조사를 종결짓는 조건으로 6억 달러(약 8천300억 원) 규모의 합의에 도달했다고 미국 법무부가 1일(현지시간) 발표했습니다.AUS 머천트 서비스는 알리페이를 운영하는 중국 앤트 그룹의 자회사입니다.법무부는 알리바바그룹이 B2B 플랫폼 '알리바바닷컴'과 B2C 플랫폼 알리익스프레스를 통해 판매자들이 불법 의약품, 규제 약물, 등재 화학 물질, 의약품 위조 장비 등을 포함해 미국에 수입되는 불법 제품 판매 행위를 막지 못해 연방 식품·의약품·화장품법(FDCA)를 위반했다는 혐의를 조사해 왔습니다.2016~2024년 판매된 불법 제품이 약 8만 건에 이르며 거래 규모가 2억 달러를 넘는다고 법무부는 설명했습니다.알리바바는 금지 제품의 판매를 제한하는 정책을 갖고 있었지만, 직원들은 회사의 준법통제가 충분하지 않으며 불법 제품의 판매·수입을 막지 못하고 있다는 우려를 제기했다고 법무부는 밝혔습니다.알리바바는 또한 판매자와 구매자에게 플랫폼 내 비공개 메시지 서비스를 제공했으며, 일부 판매자는 이를 통해 불법 거래를 촉진했고, 알리바바는 판매자들의 이러한 불법 활동으로부터 일정 부분 이익을 얻었다고 덧붙였습니다.브렛 슈메이트 법무부 차관보 대행은 "오늘 결정은 전자상거래와 디지털 결제 플랫폼을 운영하는 기업들이 불법적이고도 위험한 외국 의약품들이 미국 시장에서 유통되지 않도록 보장하겠다는 미국 정부 의지를 보여준다"고 말했습니다.알리바바는 성명서에서 "이번 합의는 우리가 회사의 전폭적인 협조 아래 비규격 제품 판매에 대응하려는 최상의 통제 기준, 정책, 조치를 약속하는 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)