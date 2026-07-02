길에서 주웠는데 2억 6천만 원짜리?…스페인 거장 그림이었다

▲ 스페인 거리

스페인의 한 시민이 길거리에서 우연히 주운 그림이 스페인을 대표하는 인상주의 화가 호아킨 소로야(1863∼1923)으로 확인됐다고 영국 일간 가디언이 2일(현지시간) 보도했습니다.소로야는 19세기 말∼20세기 초 빛과 해변 풍경의 거장으로 유명한 스페인 화가입니다.보도에 따르면 안드레스 우르타도(57)는 지난달 27일 스페인 남서부 세비야의 길거리에서 그림을 주운 뒤 도난당한 소로야 작품이라는 걸 알고 경찰을 통해 원소유주에게 돌려줬습니다.우르타도는 주말을 맞아 세비야에서 가족과 함께 지내는 동안 길거리에서 우연히 해당 그림을 발견했습니다.누군가 이 그림을 길거리에 버렸다고 생각했지만, 그림이 들어 있는 금색 액자가 마음에 들어 그림을 챙겼다고 합니다.집으로 돌아온 우르타도는 인공지능(AI)을 통해 해당 그림이 소로야의 작품이라는 사실을 알게 됐습니다.그는 현지 언론과의 인터뷰에서 "AI가 말도 안 되는 가격을 제시해 마드리드의 경매회사에 전화한 뒤 해당 그림의 사진을 보냈고, 경매장 측은 소로야 작품이라고 확인해 줬다"고 말했습니다.해변에 있는 두 척의 보트를 그린 이 작품 가격은 최대 15만 유로(약 2억 6천500만 원)에 달하는 것으로 알려졌습니다.우르타도는 해당 작품이 도난당했다는 뉴스를 보고 곧바로 경찰에 신고했습니다.경찰은 세비야에 거주 중인 원소유주에게 해당 작품을 되돌려줬습니다.소유주 가족은 여러 해 동안 이 그림을 보유했고, 휴가를 갈 때마다 그림을 챙겨 갔다고 합니다.지난 주말에도 이 작품을 차에 싣고 해변으로 떠날 계획이었지만, 실수로 그림을 벽에 기대어 놓고 출발했습니다.이후 그림이 없어졌다는 사실을 알아채고 그림 행방에 대한 정보를 요청하는 게시물들을 여기저기 올리며 애를 태우다 경찰을 통해 돌려받았습니다.(사진=게티이미지)