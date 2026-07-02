길에서 주웠는데 2억 6천만 원짜리?…스페인 거장 그림이었다

▲ 스페인 거리
스페인의 한 시민이 길거리에서 우연히 주운 그림이 스페인을 대표하는 인상주의 화가 호아킨 소로야(1863∼1923)으로 확인됐다고 영국 일간 가디언이 2일(현지시간) 보도했습니다.
소로야는 19세기 말∼20세기 초 빛과 해변 풍경의 거장으로 유명한 스페인 화가입니다.
보도에 따르면 안드레스 우르타도(57)는 지난달 27일 스페인 남서부 세비야의 길거리에서 그림을 주운 뒤 도난당한 소로야 작품이라는 걸 알고 경찰을 통해 원소유주에게 돌려줬습니다.
우르타도는 주말을 맞아 세비야에서 가족과 함께 지내는 동안 길거리에서 우연히 해당 그림을 발견했습니다.
누군가 이 그림을 길거리에 버렸다고 생각했지만, 그림이 들어 있는 금색 액자가 마음에 들어 그림을 챙겼다고 합니다.
집으로 돌아온 우르타도는 인공지능(AI)을 통해 해당 그림이 소로야의 작품이라는 사실을 알게 됐습니다.
그는 현지 언론과의 인터뷰에서 "AI가 말도 안 되는 가격을 제시해 마드리드의 경매회사에 전화한 뒤 해당 그림의 사진을 보냈고, 경매장 측은 소로야 작품이라고 확인해 줬다"고 말했습니다.
해변에 있는 두 척의 보트를 그린 이 작품 가격은 최대 15만 유로(약 2억 6천500만 원)에 달하는 것으로 알려졌습니다.
우르타도는 해당 작품이 도난당했다는 뉴스를 보고 곧바로 경찰에 신고했습니다.
경찰은 세비야에 거주 중인 원소유주에게 해당 작품을 되돌려줬습니다.
소유주 가족은 여러 해 동안 이 그림을 보유했고, 휴가를 갈 때마다 그림을 챙겨 갔다고 합니다.
지난 주말에도 이 작품을 차에 싣고 해변으로 떠날 계획이었지만, 실수로 그림을 벽에 기대어 놓고 출발했습니다.
이후 그림이 없어졌다는 사실을 알아채고 그림 행방에 대한 정보를 요청하는 게시물들을 여기저기 올리며 애를 태우다 경찰을 통해 돌려받았습니다.
(사진=게티이미지)
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