[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 임미애 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
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● 김민석 '충청행' 정청래 '호남행'
임미애 / 더불어민주당 의원
"오찬 회동 이후 민주 내 '서로 자제' 분위기는 형성될 듯"
김소희 / 국민의힘 의원
"호남 반도체·문재인 회동, 이 대통령의 필승카드‥정청래, 발등에 불 떨어진 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '호남 반도체 반대' 정치인들 겨냥…이 대통령 "주민은 섭섭할 수 있어도 정치인이 부화뇌동해서야"
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