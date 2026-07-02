[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 임미애 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● '배재고 사태' 후폭풍
임미애 / 더불어민주당 의원
"정치인들이 '배재고 사태' 이슈 소비하는 것은 바람직하지 않아"
김소희 / 국민의힘 의원
"배재고 사태, 스타벅스 논란 속 어른들 행동 학생들이 그대로 배운 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] '스벅' 응원가 배재고 '6개월 출전 정지'에…임미애 "체육계에 맡겨야" 김소희 "교육과 반성 기회 먼저"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글