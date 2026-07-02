[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 임미애 더불어민주당 의원, 김소희 국민의힘 의원, 양만희 SBS 논설위원
--------------------------------------------
●원 구성 충돌
임미애 / 더불어민주당 의원
"민주 내부 18개 상임위원장 차지 목소리도 많아‥최선을 다한 협상안"
김소희 / 국민의힘 의원
"민주 상임위 단독 처리에 무기력감 느껴‥국힘 의원 총사퇴 초강수 둘 수도"
양만희 / SBS 논설위원
"원 구성, 여야 대치 구도 속 타협 어려워‥제도 바꿔야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] 법사위 놓고 2년 마다 충돌…국힘 김소희 "국힘 의원직 총사퇴 초강수 필요"
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글