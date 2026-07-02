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K뷰티 날았다…상반기 화장품 수출 70억 달러 '사상 최대'

정준호 기자
작성 2026.07.02 15:55 조회수
K뷰티 날았다…상반기 화장품 수출 70억 달러 '사상 최대'
▲ 다양한 모양과 크기의 화장품 용기

K뷰티 인기에 따라 올해 상반기 화장품 수출액이 사상 최대를 기록했습니다.

식품의약품안전처는 상반기 화장품 수출액이 지난해 같은 기간보다 27.3% 증가한 70억 달러(잠정·약 11조 원)로, 상반기 기준 최대로 집계됐다고 오늘(2일) 밝혔습니다.

화장품 수출액은 상반기 기준 지난 2022년과 2023년, 2024년 각각 40억 달러대였는데 지난해 55억 달러로 뛰었고 올해 70억 달러로 규모가 커졌습니다.

올해 2분기 화장품 수출액은 39억 달러로 1분기(31억 달러)와 비교해 25.8% 늘었습니다.

수출국별로 보면 미국으로의 수출이 14억 5천만 달러(전체 수출액의 20.7%)로 가장 많았습니다.

대미 수출액은 작년 동기보다 4억 3천만 달러 늘었습니다.

이어 중국으로 수출액이 10억 1천만 달러(14.4%), 일본으로의 수출액이 5억 8천만 달러(8.3%) 순입니다.

제품 유형별로는 기초화장품 수출액이 54억 8천만 달러로 가장 많았고 색조화장품 7억 2천만 달러, 인체세정용이 3억 4천만 달러 순입니다.

(사진=연합뉴스)
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