호르무즈 충격에 제조생산비 4.7% 올라

▲ 호르무즈 해협에 정박한 화물선

미국과 이란이 종전을 위한 양해각서(MOU)를 체결했지만 이번 중동 전쟁의 여파는 상당 기간 지속될 것이라는 국책연구기관의 분석이 나왔습니다.호르무즈 해협 통항이 재개되더라도 이미 치솟은 물류·보험 비용이 쉽게 내려가지 않는 데다 국내 산업계의 회복세가 업종별로 판이한 'K자형 양극화'를 보일 것이라는 관측입니다.산업연구원은 오늘(2일) 이 같은 내용을 담은 '미국-이란 종전 이후 호르무즈 리스크와 한국 산업 영향 및 대응 방향' 보고서를 발표했습니다.보고서에 따르면 호르무즈 해협 봉쇄 기간 발생한 에너지 가격 충격으로 국내 제조업 생산비는 약 4.7% 상승한 것으로 추산됐습니다.이번 사태는 원유·액화천연가스(LNG)뿐만 아니라 나프타, 요소, 황산 등 산업 원자재 공급망을 동시에 마비시킨 '복합 공급망 충격'이었다는 점에서 과거 오일쇼크보다 파괴력이 컸다는 분석입니다.보고서는 단기간 내에 전쟁 이전의 비용 구조로 돌아가기는 어렵다고 전망했습니다.이란 제재 해제와 핵 프로그램 처리 등 핵심 쟁점들의 타결이 쉽지 않은 데다 해협 내 기뢰 제거와 대기 선박 적체 해소 등 물리적 정상화에도 상당한 시간이 걸리기 때문입니다.특히 급등한 전쟁위험보험료와 운임·통항 비용 등은 하방 경직성이 커 종전 이후에도 새로운 비용 기준으로 고착될 가능성이 크다고 봤습니다.종전 이후 국내 산업별 회복세는 비용 전가력과 신규 수요 확보 여부에 따라 'K자형' 양극화를 보일 것으로 내다봤습니다.조선업은 글로벌 에너지 공급선 다변화로 고부가 LNG 운반선과 중소형 탱커 발주가 잇따를 것으로 전망됐습니다.방산은 걸프 지역 국가들의 독자적 방공망 구축 흐름에 맞춰 중간층 방공체계 수출이 탄력을 받을 전망입니다.반도체 역시 중동의 인공지능(AI) 데이터센터 투자 재개로 메모리와 HBM 수요 진작이 기대됩니다.건설은 최대 580억 달러 규모로 추산되는 전후 복구 사업에서 선별적 수주 기회를 잡을 수 있습니다.반면 석유화학은 봉쇄 기간 가려졌던 중국발 공급과잉 이슈가 다시 수면 위로 올라오면서 마진 확보에 비상이 걸렸습니다.자동차 역시 선진시장 수요 둔화, 고유가·관세 부담, 소비심리 약화가 겹치면서 회복세가 더딜 전망입니다.(사진=AP, 연합뉴스)