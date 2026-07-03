'맨 끝줄 소년' 최현욱 "박지훈 눈빛은 진짜 보석…내가 먼저 알아봤다"

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배우 최현욱이 '약한영웅' 시리즈에서 함께 호흡을 맞춘 배우 박지훈의 독보적인 눈빛을 극찬하며 끈끈한 우정을 과시했다.2일 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 진행된 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 언론 인터뷰에서 최현욱은 전작 '약한영웅' 시리즈에 대한 애정과 더불어 동료 박지훈을 향한 찬사를 전했다.많은 팬이 손꼽아 기다리는 '약한영웅' 시즌3 제작에 대해 최현욱은 "환경이나 조건만 된다면 너무 하고 싶은 마음이 크다. 하지만 이건 저의 의견보다는 여러 환경이 조성되어야 하고, 감독님이나 다른 배우들의 상황도 맞아야 하는 부분이라 아직은 말하기 조심스럽다"라며 속내를 털어놓았다.최현욱은 "박지훈 배우와는 지금도 종종 연락을 주고받고 있다. 형이 요즘 워낙 바빠 자주 보지는 못하지만"이라며 함께 호흡을 맞췄던 박지훈과의 여전한 친분도 공개했다.특히 최현욱은 "사실 '약한영웅' 때부터 눈빛이 정말 좋다는 이야기를 제가 가장 먼저 했었다"라며 "나중에 다른 곳에서 누군가 박지훈 배우의 눈빛이 좋다고 칭찬하면, '그 눈빛 내가 제일 먼저 알아봤다'고 장난스레 생색을 내곤 한다"고 덧붙여 훈훈함을 자아냈다.영화 '왕과 사는 남자'에 티빙 드라마 '취사병 전설이 되다'까지, 연이어 성공 가도를 달리고 있는 박지훈의 활약상을 지켜보며 느낀 감탄도 이어졌다. 최현욱은 "'왕과 사는 남자'를 보니 또 다른 느낌이더라. '저 형에게 저런 눈빛까지 있구나' 하고 지켜보게 됐다"며 "그 형은 눈이 진짜 보석이다. 눈빛이 참 깊고 정말 좋다"라며 동료이자 형인 박지훈을 향해 아낌없는 엄지를 치켜세웠다.한편, 최현욱이 출연한 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최현욱은 극 중 글쓰기에 탁월한 재능을 지닌 순수한 제자처럼 보이지만, 교수 허문오의 삶에 조금씩 균열을 만들어내며 극의 긴장감을 이끄는 대학생 이강 역을 맡아 열연을 펼쳤다.스페인 극작가 후안 마요르가의 동명 희곡을 원작으로 한 총 6부작 드라마 '맨 끝줄 소년'은 지난 6월 26일 전 회차가 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다.[사진=넷플릭스 제공, 최현욱 인스타그램]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)