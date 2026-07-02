국조특위, 잠실개표소 27일 만에 봉쇄 뚫고 현장 조사

<앵커>



지난 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 조사하는 국회 국정조사특별위원회가 오늘(2일) 송파구 선거관리위원회와 잠실 개표소에 대한 현장 조사를 진행했습니다. 올림픽공원 투표소 출입을 막고 있던 시위대와 충돌이 빚어졌지만, 검찰의 협조 끝에 무려 27일 만에 결국 봉쇄를 뚫고 내부 진입이 이뤄진 겁니다.



하정연 기자입니다.



<기자>



서울 송파구 잠실 개표소 현장 조사를 위해 올림픽공원을 찾은 국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특별위원회 위원들.



현장엔 일찍부터 시위대가 몰리며 충돌이 벌어졌는데, 특위 위원들은 경찰 협조를 받아 투표용지가 있는 핸드볼경기장 진입에 성공했습니다.



봉쇄 시위가 시작된 지 27일 만의 내부 진입입니다.



[윤건영/민주당 의원 : 경찰 채증 카메라 들어가고 그다음에 언론 들어가고 그다음에 저희가….]



특위 위원들은 보관 중인 물품을 살펴보고 잠금장치 관리 상태와 CCTV 위치를 점검하는 등 관리 실태를 확인했습니다.



[윤상현/국민의힘 의원 : 저희 국조특위 위원들이 확인해 보니까 당시 송파구 선관위 사무국장인 조시훈 전 사무국장이 마지막에 문을 닫으셨고 오늘 현장 그대로 보존돼있다는 점을 증언하셨습니다.]



약 40분간 현장을 돌아봤는데 투표함 개봉이나 투표지 수량 확인 같은 실질적인 검증은 이뤄지지 않았습니다.



이 과정에서 개표함 등 물품을 별도로 반출하지는 않았습니다.



경기장 내부에는 송파구 전역의 투표함 약 380개, 투표지 247만 장 등이 반출되지 못한 채 남아 있습니다.



국조특위는 앞서 송파구 선거관리위원회도 방문해 투표용지 관리 실태와 사태 발생 당시 대응 과정, 투·개표 절차 등에 대한 보고를 받았습니다.



국조특위는 오는 14일 1차 청문회와 22일 2차 청문회를 진행한 뒤 국정조사 결과보고서를 채택할 방침입니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 장현기)