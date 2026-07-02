"소프트뱅크, 오픈AI 지분 담보 100억 달러 대출 협상 재개"

▲ 일본 소프트뱅크그룹 손정의 회장

손정의 회장이 이끄는 일본 소프트뱅크가 오픈AI 지분을 담보로 금융기관들로부터 100억 달러(약 15조 원)를 대출받는 협상을 재개했다고 로이터 통신이 복수의 소식통을 인용해 1일(현지지시간) 보도했습니다.대출 컨소시엄에는 골드만삭스, JP모건체이스, 미즈호 파이낸셜 그룹 등이 참여할 예정입니다.소프트뱅크는 올해 초에도 이 대출을 추진했으나 은행들이 담보 가치가 충분치 않다며 거절해 난항을 겪었습니다.비상장사인 오픈AI 주식은 가치 평가가 어렵고 유동성이 부족해 주가가 떨어질 경우 은행들이 부담하는 리스크가 크다는 게 걸림돌이었습니다.이에 소프트뱅크는 이번에 지급보증을 조건으로 추가했습니다.소프트뱅크는 대출에 성공하면 이 자금을 AI 투자 재원으로 쓸 계획입니다.소프트뱅크는 지난 3월에도 오픈AI에 대한 투자를 지원하기 위해 400억 달러 규모의 브릿지론을 일으킨 바 있습니다.지난 수년간 오픈AI나 앤트로픽 등 주요 AI 기업들의 기업 가치가 급등했지만, 금융기관들은 비상장 주식 담보대출에 아직 신중한 입장을 견지하고 있다고 로이터는 평가했습니다.소프트뱅크는 손 회장의 주도 아래 AI 분야에 적극 투자하고 있는데, 스타게이트 데이터센터 프로젝트에 참여하는 등 AI 인프라 투자 금액이 600억 달러가 넘는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)