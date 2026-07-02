미 B-52 전략폭격기 영국 기지 철수…이란 공습 긴장 완화 신호

▲ 미 공군 전략폭격기 B-52

미국 공군의 B-52 전략 폭격기가 이란 공습 임무를 마치고 영국 기지에서 철수했습니다.미국 군사 전문 매체 워존(TWZ)은 1일(현지 시간) 영국 공군 페어퍼드 기지에 배치됐던 B-52 전략폭격기 6대가 이날 두 차례에 걸쳐 기지를 떠났다고 보도했습니다.B-52 6대는 올해 3월 영국에 배치돼 이란을 상대로 한 미군의 공습 작전을 지원해 왔습니다.장거리 공대지 순항미사일 JASSM을 탑재한 B-52는 이란 내 주요 목표물을 타격한 것으로 알려졌습니다.미군은 이란과의 전쟁에서 모두 1만 3천 개의 목표물을 타격했다고 밝혔지만, B-52가 얼마나 많은 공격에 투입됐는지는 공개하지 않았습니다.B-52의 철수는 미국과 이란의 휴전 합의 이후 긴장이 다소 완화된 상황을 반영한 조치로 해석됩니다.미군이 B-52를 영국에 배치한 이유는 미국 본토에서 출격하는 것보다 비행 시간을 줄이고 출격 횟수를 늘릴 수 있기 때문입니다.최근 미군은 B-52 외에도 A-10 공격기와 F-22, F-15E 전투기 등 중동 지역에 증강 배치했던 항공 전력을 순차적으로 철수시키고 있습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 협상이 결렬될 경우 이란에 대한 공습을 재개할 수 있다는 입장이지만, 현재로선 외교적 해결을 우선시하고 있는 것으로 알려졌습니다.다만 B-52의 철수가 이란에 대한 미국의 폭격 능력 약화를 의미하는 것은 아니라는 분석도 제기됩니다.현재 페어퍼드 기지에는 B-1 랜서 전략폭격기 12대가 남아있고, 필요할 경우 미국 본토의 B-52와 B-1, B-2 스텔스 폭격기도 이란에 대한 장거리 공습에 투입될 수 있기 때문입니다.(사진=게티이미지)