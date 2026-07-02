[단독] '증거 인멸' 경찰 아버지, 직전 근무지가 '장윤기 수사' 경찰서

▲ '여고생 살해' 장윤기, 증거 인멸 현직 경찰 간부 아버지

'광주 여고생 살인' 피의자 23살 장윤기의 아버지 장모 경감이 사건 수사를 담당한 경찰서에서 직전까지 근무했던 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.해당 사건은 광주 광산경찰서에서 담당했는데, 장 경감은 이곳 소속으로 근무하다가 지난해 3월 인근 다른 경찰서로 옮긴 걸로 파악됐습니다.장 경감은 아들 장윤기의 성범죄 목적 살해 혐의와 관련된 핵심 증거인 사람 모양의 '리얼돌' 여러 개를 폐기한 사실이 앞서 SBS 보도를 통해 드러났습니다.사건을 담당한 광산경찰서는 초동 수사 과정에서 장윤기의 거주지를 압수수색하면서 '리얼돌'이 있는 걸 파악하고도 압수하지 않았고, 장윤기가 구속된 이튿날 장 경감이 이를 해체해 광주 지역 여러 곳에 나눠 버린 것으로 조사됐습니다.경감급 경찰에 대한 감찰은 지방경찰청에서 담당하는데, 광주경찰청은 이 사안이 확정적이지 않은 점 등을 고려해 당장 감찰에 착수하지는 않는다는 방침으로 알려졌습니다.다만, 경찰청 국가수사본부는 장윤기의 거주지에 대한 압수수색 등 광산경찰서의 수사 과정에 문제가 있었는지를 수사 감찰을 통해 확인할 방침입니다.