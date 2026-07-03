박성웅, 액션도 웃음도 업그레이드…'오케이 마담2' 출연

배우 박성웅이 코믹 액션 영화 '오케이 마담2'로 올여름 극장가를 찾는다.



박성웅이 주연을 맡은 영화 '오케이 마담2'는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한가운데서 크루즈 납치 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 코믹 액션 영화다. 전편보다 한층 커진 스케일과 업그레이드된 액션, 유쾌한 웃음으로 관객들과 다시 만난다.



지난해 12월 크랭크업 소식만으로도 기대를 모았던 '오케이 마담2'에서 박성웅은 전편의 흥행을 이끈 오리지널 멤버로 다시 합류한다. 박성웅은 극 중 열정만큼은 국정원 엘리트지만 현실에서는 가족을 지키는 백수 남편으로 분해 특유의 능청스러운 코믹 연기와 현실감 넘치는 액션을 선보일 예정이다.



특히 이번 작품에서는 한층 커진 스케일에 맞춰 박성웅표 코믹 액션도 더욱 업그레이드됐다. 영화 '내 안의 그놈', '오케이 마담', '웅남이' 등에서 진지함과 유쾌함을 오가는 연기로 사랑받아온 그는 이번에도 몸을 아끼지 않는 액션과 허당미 넘치는 매력으로 극의 웃음을 책임질 전망이다.



카리스마 넘치는 느와르 연기부터 생활 밀착형 코미디까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여온 박성웅이 '오케이 마담2'에서 어떤 활약을 펼칠지 기대를 모은다. 한편 영화 '오케이 마담2'는 오는 8월 12일 전국 극장에서 개봉한다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)