서북도서 해상사격훈련…K9 자주포 등 300여 발 발사

▲ 해상사격훈련

해병대가 오늘(2일) 서해 북방한계선, NLL 인근 서북도서에서 해상사격훈련을 실시했습니다.서북도서방위사령부에 따르면 이날 오후 사령부 예하 6여단과 연평부대가 훈련을 진행했습니다. 6여단은 백령도, 연평부대는 연평도에 배치된 해병부대입니다.이번 훈련에는 K9 자주포와 다연장로켓 천무, 스파이크 미사일, 유도로켓 비궁 등 부대 편제 화기가 참가했습니다. 이들 화기는 남서쪽 공해상 가상의 표적을 향해 300여 발을 사격했습니다.해병대는 "이번 훈련은 NLL 이남 우리 해역에서 부대편제화기가 참가한 가운데 실시한 연례적, 방어적 성격의 훈련"이라고 밝혔습니다.서북도서 해상사격훈련은 지난 2월 26일 이후 약 4개월 만이며, 올해 들어 2번째입니다. 매년 3~4차례 실시되던 이 훈련은 2018년 남북이 체결한 9·19 남북군사합의로 중단됐다가 2024년 6월 윤석열 정부가 9·19 군사합의 전면 효력정지를 결정하면서 재개됐습니다.이재명 정부 들어 9·19 군사합의 선제적·단계적 복원 기조에 따라 훈련이 중단될 수 있다는 관측도 나왔으나, 작년 6월을 시작으로 이번 훈련까지 5차례 모두 정상 실시됐습니다.(사진=해병대사령부 제공, 연합뉴스)