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이 대통령 "이번 주 본격 장마 시작…취약시설 선제 점검해야"

박예린 기자
작성 2026.07.02 14:50 조회수
이 대통령 "이번 주 본격 장마 시작…취약시설 선제 점검해야"
▲ 이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(2일) 장마 대비와 관련해 "국민 안전에 관해서는 지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다"며 "안일한 인식과 대응으로 국민의 생명이 위협받지 않도록 총력을 다해달라"고 주문했습니다.

이 대통령은 오늘 청와대 수석보좌관 회의에서 "이번 주부터 본격적인 장마가 시작되는데, 7월 장마는 이례적인 데다 괴물 폭우와 같은 극단적 호우도 우려된다"며 이같이 밝혔습니다.

이 대통령은 "특히 중요한 것은 일선 지방 정부의 역할"이라며 "아무래도 (지방 정부가) 임기 초인 데다가 단체장이 교체된 지방 정부도 많아서 자칫 위급 상황 대처에 소홀할 수도 있는 만큼 각별한 주의를 기울여야 한다"고 당부했습니다.

이어 "모든 지방 정부는 재난 대응 체계를 세밀히 관리하고, 산사태 위험지와 반지하, 노후 시설, 공사 현장 등 취약 시설에 대해 철저한 선제 점검에 나서달라"고 요청했습니다.

특히 "담당 공직자와 지휘자들은 본인들을 위해서라도 철저하게 직무에 임해달라"고 강조했습니다.

(사진=연합뉴스)
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