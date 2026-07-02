미용실서 다짜고짜 흉기 난동…"붙잡힌 범인 뜻밖 상태"

경남 거제시 한 미용실에서 80대 남성이 흉기 난동을 벌여 2명이 다쳤습니다.



오늘(2일) 거제경찰서에 따르면 오늘 오전 11시 25분 80대 A 씨가 거제 지역 한 미용실에 들어가 30대 여성 종업원 B 씨와 40대 남성 손님 C 씨에게 미리 준비한 흉기를 휘둘렀습니다.



흉기에 찔린 B 씨와 C 씨는 미용실 인근으로 대피했다가 오전 11시 31분 관련 신고를 접수한 소방 당국과 경찰이 공동 대응에 나선 이후 병원으로 이송돼 치료받고 있습니다.



경찰은 오전 11시 38분 사건 현장에서 A 씨를 살인미수 혐의로 현행범 체포했습니다.



A 씨는 범행 이후 음독한 것으로 추정돼 현재 병원에서 검사받고 있습니다.



피해자들의 부상 정도와 A 씨의 정확한 현재 상태는 확인되지 않았습니다.



사건 당시 미용실에는 또 다른 종업원도 있었으나, 추가 피해는 없었던 것으로 파악됐습니다.



경찰은 피해자들과 A 씨의 관계, 범행 동기 등 정확한 사건 경위를 조사한 뒤 A 씨에 대해 구속영장을 신청할 방침입니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)