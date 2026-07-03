신수원 감독, BIFF 아시아영화아카데미 교장 위촉…첫 여성 교장

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신수원 감독이 차세대 아시아 영화인 발굴 및 글로벌 네트워크 구축의 교두보 역할을 해온 대표적인 영화교육 프로그램 CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미(CHANEL X BIFF ASIAN FILM ACADEMY) 교장에 위촉됐다.신수원 감독은 단편 '순환선'(2012)으로 칸영화제 비평가주간 카날플러스상을 수상한 데 이어, '명왕성'(2013)으로 베를린영화제 특별언급을, '마돈나'(2015)로 칸영화제 주목할만한 시선에 초청되며 세계 무대에서 활약해 왔다.또한 한국 여성 영화감독의 삶을 그린 '오마주'(2022)에 이어, 국내 개봉을 앞둔 '사랑의 탄생'으로 피렌체 한국영화제 최우수 작품상을 수상하는 등 지치지 않는 창작 열정을 이어가고 있다.신수원 감독의 교장 위촉은 역대 첫 여성 교장으로서 CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미를 맡아 이끈다는 점에서, 아시아 영화의 다양성을 확장하는 의미를 부여할 수 있다.연출 멘토는 상업영화와 작가주의 영화를 유연하게 오가며 인도네시아 영화계를 이끌고 있는 요셉 앙기 노엔 감독이 선임됐다. 2007년 아시아영화아카데미 출신으로 전 세계를 무대로 활약하고 있는 그가 후배들을 양성하는 멘토로 돌아왔다는 점에서 더욱 뜻깊다. 그는 장편 데뷔작 '아주 특별한 여행'(2012)으로 로카르노영화제 공식 선정에 이어 밴쿠버영화제 용호 부문 특별언급을 수상하며 주목받았다. 이어 단편 '홀인원을 본 적 없는 캐디'(2013)로 부산국제영화제 선재상을 수상했고, '솔로, 고독'(2016), '공상의 과학'(2019), '가스퍼의 24시간'(2023), 'The Redemption of Sin'(2024)에 이르기까지 활발한 작품 활동을 이어가며 인도네시아 대표 감독으로 확고히 자리매김했다.촬영 멘토는 지난해에 이어 2년 연속으로 CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미의 중심축을 맡게 된 박정훈 촬영감독이 선임됐다. 2017 칸영화제 공식 초청작 '악녀'(2017)를 통해 세계 무대에서 강렬한 인상을 남긴 그는 부일영화상과 대종상영화제 촬영상을 수상하며 명실상부한 대한민국 대표 촬영감독 반열에 올랐다. 이후 '허스토리'(2018), '도어락'(2018), '소리도 없이'(2020), '빅토리'(2024), '브로큰'(2025), 넷플릭스 시리즈 '트리거'(2025), '동궁'(2026) 등 한국 영화계에서 가장 신뢰받는 촬영감독으로서의 면모를 이어가고 있다.2026 CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미가 20회를 맞아 혁신적인 커리큘럼 개편을 예고한 가운데, 이번 참가자 모집에 34개국 501명의 신진 영화인이 대거 지원하며 본격적인 출발을 알렸다. 이번 개편의 핵심은 기존의 단편 영화 제작 중심에서 벗어나, 아시아 신예 감독들의 장편 영화 제작을 위한 기반을 닦는 '파일럿 단편(Proof-of-Concept)' 제작으로 전면 전환한다는 점이다.새로운 커리큘럼에 따라 참가 펠로우들은 장편 시나리오 개발 과정을 거친 후, 이를 바탕으로 5분 이내의 파일럿 단편 영화 8편을 직접 제작하게 된다. 이러한 과감한 시도는 신진 영화인들이 향후 장편 프로젝트를 실현하는 데 있어 실질적이고 강력한 발판이 될 것으로 기대를 모은다.아시아영화아카데미를 거쳐 간 수료생들이 세계 무대에서 탁월한 성과를 거두며 남다른 저력을 거듭 입증하고 있다. 2008년 졸업생 아비나시 비크람 샤 감독의 'Elephants in the Fog'(2026)은 칸영화제 주목할만한 시선에서 심사위원상을 수상했고, 2010년 졸업생 라칸 마야시 감독의 'Yesterday the Eye Didn't Sleep'(2026) 역시 같은 부문에 공식 초청되는 쾌거를 이루었다.2023년 졸업생 베키 바이후이 천이 촬영을 맡은 'Scorching'(2026)과 'Our Secret: Tian Tian DE Mi Mi'(2026)는 각각 베를린영화제와 칸영화제에 공식 초청되었고, 2016년 졸업생 테오 로자다가 촬영한 'Raging'(2025)이 베를린영화제 파노라마 섹션에 선정되면서 아시아영화아카데미가 명실상부한 글로벌 영화 인재 양성의 요람임을 다시 한번 확인시켜 주었다.한편, 2026 CHANEL X BIFF 아시아영화아카데미에 최종 선발된 펠로우들은 9월 26일(토)부터 10월 15일(목)까지 20일간 부산에서 전문 교육 및 멘토링 프로그램을 수료하며 파일럿 단편 영화를 제작한다. 제작된 영화 8편은 제31회 부산국제영화제에서 공식 상영된다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)