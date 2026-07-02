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FT "오픈AI, 트럼프 정부에 지분 5% 제안"

곽상은 기자
작성 2026.07.02 14:20 조회수
FT "오픈AI, 트럼프 정부에 지분 5% 제안"
▲ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)

오픈AI가 미국 도널드 트럼프 행정부에 지분 5%를 넘기는 방안을 논의 중이라고 파이낸셜타임스가 보도했습니다.

복수의 소식통에 따르면, 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI)로 창출된 이익을 국민과 나누는 최선의 방법은 재정적 지분을 제공하는 것이라고 주장해왔으며 정부와의 초기 협의에서 이 정도 규모의 지분을 제안한 것으로 알려졌습니다.

올트먼 CEO는 트럼프 대통령, 하워드 러트닉 상무장관, 스콧 베선트 재무장관과 이 문제를 논의해온 것으로 알려졌습니다.

정부와의 관계를 공고히 하고 AI 이익 배분에 대한 정치적 반발을 완화하려는 의도로 풀이됩니다.

제안에는 앤트로픽·구글·메타 등 다른 AI 기업들도 유사한 지분을 넘기는 방안이 포함됐지만 이들의 동의 여부는 불분명합니다.

알래스카 영구기금 같은 국부펀드 방식이 모델로 거론됩니다.

다만, 현재 논의는 초기 단계이며, 합의가 이뤄지려면 의회 입법이 필요할 수 있다고 소식통들은 전했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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